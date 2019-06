Primorka že pred sezono v prometnem kolapsu #video

Čeprav so do začetka glavne poletne turistične sezone in šolskih počitnic še trije tedni, je na primorski avtocesti že zdaj vsak dan prometni kolaps, tudi danes je bilo tako, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Na glavni prometni žili od Ljubljane do obale so kar tri gradbišča: pri Uncu, na Ravbarkomandi in pri izvozu Senožeče. Tudi danes so bila ozka grla z zastoji in kolonami, kjer se avtocesta zoži na dva pasova. Zaradi gostote prometa skoraj ne mine dan brez nesreče, tudi danes se je zgodila.

Še posebej težki pa so dnevi ob koncu tedna, ko poleg Slovencev primorko zasedejo tujci iz držav, kjer se že začenjajo počitnice.

Najbolj peklensko nastane ob koncu avtoceste v Kopru, ko ves ta promet zavije na navadno dvopasovnico čez Šmarje proti Hrvaški do mejnega prehoda Dragonja. Domačini iz slovenske Istre že 16 let čakajo na novo cesto. Stare, kjer se dvorišča spremenijo v divja postajališča za utrujene turiste in menjavo plenic, pa si sploh ne upajo prečkati. Kako je bilo na primorski avtocesti, je preverjal novinar Igor Krmelj. Več v posnetku zgoraj.