Na primorski avtocesti vozniki spet storili veliko neumnost

Predor Kastelec na primorski avtocesti je bil za krajši zaprt v smeri Kopra, a zdaj promet po predorski cevi spet teče normalno, so sporočili iz prometno-informacijskega centra. Razlog za zaprtje je bil, da so nevestni vozniki ustavljali v predoru zaradi toče, saj je na območju divjala nevihta.

Ker so danes možni močnejši nalivi in nevihte, na prometno-informacijskem centru voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje danim razmeram in jih opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.

Na slovenskih avtocestah sicer ob povečanem počitniškem prometu prihaja do zastojev.

Zgoščen promet z zastoji je tako na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, primorski avtocesti proti Kopru in ne prehodu z gorenjske na primorsko avtocesto. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam.

Na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice-vzhod in predorom Karavanke je proti Avstriji kolona dolga devet kilometrov. Proti Kranjski Gori je obvoz možen preko priključka Jesenice-vzhod. Zastoj je tudi pred Karavankami iz smeri Avstrije proti Sloveniji.

Zastoji so tudi pred predorom Ljubelj. Tega občasno zapirajo proti Avstriji.

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je v luči izvajanja mejnega nadzora avstrijskih varnostnih organov kolona dolga pet kilometrov, zastoj je tudi na regionalni cesti proti Avstriji.

Zastoji so še na regionalnih cestah Ljubljana-Brezovica, Materija-Kozina, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Seča-Sečovlje.

Daljša čakalna doba pri vstopu in izstopu iz države je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje, Slovenska vas, Zgornji Leskovec in Gruškovje.