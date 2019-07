Gneča na Gruškovju, vozniki na izstop čakajo tudi do dveh ur #foto

Vozniki lahko danes na slovenskih cestah pričakujejo več gneče kot običajno. V delu Nemčije, Nizozemske in Švice se namreč začenjajo poletne počitnice. Po podatkih prometnoinformacijskega centra bo več prometa na cestah proti slovenski in hrvaški obali ter na počivališčih in parkiriščih. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki na izstop iz države čakajo tudi od ene do dveh ur.