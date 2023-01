Znane podrobnosti: korejska znamka bo dobila novo ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ime SsangYong se je pojavilo konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, sicer pa znamka izvira iz začetkov korejskega proizvajalca v letu 1954. Najstarejši proizvajalec avtomobilov iz Koreje ima za seboj burna desetletja. Njihov lastnik je najprej postal Daewoo, nato kitajski SAIC Motor in indijska Mahindra. Zdaj je lastnik SsangYonga podjetje KG Group, ki se v avtomobilskem svetu predstavlja z znamko KG Mobility.

Sprememba imena v KG Mobilty še letos?

Zaradi novega prevzema se bo SsangYong očitno preimenoval. Še letos se bo znamka preimenovala v KG Mobility in njihovi avtomobili bodo dobili tudi oznako KG. To je za korejske medije že potrdil Kway Jea-sun, predsednik KG Group. Do spremembe bo prišlo še pred koncem letošnjega leta. Spremembo imena morajo sicer potrditi še delničarji, v kar pa Jea-sun očitno ne dvomi.

SsangYong bo letos v Slovenijo pripeljal modele korando (tudi električno različico) in musso, jeseni bodo Korejci predstavili tudi nov model torres.