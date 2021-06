Že sedmič: nov superšportnik za letališče v Bologni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lamborghini je še sedmič podaljšal pogodbo z letališčem v Bologni (Guglielmo Marconi) in kot novo vozilo, ki bo letala vodilo po letaliških površinah, dostavil novega huracana evo. Na letališču ga bodo uporabljali do januarja prihodnje leto.

Avtomobil poganja 5,2-litrski atmosferski motor V10 z močjo 640 "konjev", namenili so mu še posebno barvo in obvezne napise za uporabo na letališču. Huracan ima seveda tudi dodatne svetlobne oznake in radijsko povezavo z letališkim kontrolnim stolpom.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini