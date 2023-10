Zasilna guma? To se zgodi, če voznik z njo pretirava. #video

Kadar poškodovano ali prazno pnevmatiko zamenjamo z manjšo zasilno, je to le začasna rešitev. To kaže tudi primer iz Velike Britanije. Mladi Anglež je na ford mondea namestil prav tako pnevmatiko in z njo vozil s hitrostjo okrog 120 kilometrov na uro. K nesreči so morda prispevali tudi drugi dejavniki, a britanska policija, ki je tudi objavila zgornji videoposnetek nesreče, je za glavnega krivca vendarle označila prehitro vožnjo z neustrezno pnevmatiko. Voznik je izgubil oblast nad avtomobilom, v nesreči pa se nihče ni huje poškodoval.

Vozniku Jacku Doolanu so za dve leti odvzeli vozniško dovoljenje, v naslednjem letu mora opraviti tudi 200 ur neplačanega javnega dela. Ob tem ga čaka še deset ur rehabilitacijskega programa, plačati pa bo moral tudi 250 britanskih funtov kazni.

Najvišja priporočljiva hitrost z zasilno pnevmatiko je 80 kilometrov na uro, z njo pa naj bi se tudi peljali le krajšo pot – predvidoma do okrog 80 kilometrov.

Vse več novih avtomobilov le s kompletom za popravilo pnevmatik

Vse več novih avtomobilov nadomestne pnevmatike nima več vključene, voznik ima na voljo le komplet za popravilo predrtih pnevmatik. Ta vsebuje posebno polnilo, kompresor in 12-voltni priključek.

Tak komplet je bistveno manjši od pravega kolesa, ki lahko tehta tudi do 25 kilogramov, ter je lahko dobra in enostavna rešitev pri manjših poškodbah, na primer kadar povozimo žebelj. Če pa na robniku ceste predremo bok pnevmatike oziroma je luknja večja, si voznik s takšnim kompletom ne bo mogel pomagati. Prav gotovo mora biti za uporabo takega sistema luknja precej manjša od centimetra. Tak komplet je načeloma namenjen le enkratni uporabi.

Nemoteno mobilnost po poškodbi vselej zagotavlja le enako velika rezervna pnevmatika, ki jo ob cesti (seveda na varnem mestu) z nekaj osnovne spretnosti in orodja zamenjamo sami.