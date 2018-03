Zaščita za prtljažnik in odbijač hkrati?

Oglasno sporočilo

Če v prtljažniku pogosto prevažate različne predmete, športno opremo ali pa na izletu tam svoj prostor najde vaš hišni ljubljenček, potem ga pred umazanijo in poškodbami zaščitite s kakovostnim gumijastim koritom priznanega slovenskega proizvajalca Gledring. Korito se zaradi tipske zasnove natančno prilega prtljažniku posameznega modela vozila, ponaša pa se tudi z visokimi robovi, ki preprečijo razlivanje večjih količin vode ali umazanije.

Gumijasto korito za prtljažnik Gledring je v celoti razvito in izdelano v Sloveniji. Atraktiven dizajn ne pripomore le k imenitnemu videzu, temveč je zaradi svoje edinstvene oblike tudi preprost za čiščenje. Primeren je tako za suho čiščenje s posebnim čistilom Gledring kot tudi za čiščenje z visokotlačnim čistilcem. V obeh primerih je čiščenje preprosto, hitro in učinkovito, saj dizajn korita nima ostrih robov, kjer bi se zadrževala umazanija.

Korito je izdelano iz kakovostne gume brez neprijetnih vonjav, ki bi vplivale na slabše počutje voznika in potnikov. Poleg tega se material ponaša tudi s certifikatom za uporabo v jedilni industriji in tako v nobenem primeru ne škodi zdravju vašega hišnega ljubljenčka.

Gumijasto korito za prtljažnik Gledring se kot edini tovrsten izdelek na trgu lahko pohvali tudi z edinstveno zaščito odbijača Doggymat. Ta se ob odprtih vratih spusti prek odbijača in vašemu hišnemu ljubljenčku omogoči, da se lažje povzpne v prtljažnik, poleg tega pa odbijač v celoti zaščiti pred njegovim kremplji. Doggymat boste brez dvoma cenili tudi športniki, ki v prtljažniku prevažate jadralno desko, potapljaško opremo, rekreativno kolo ali druge športne rekvizite, in obrtniki, ki prtljažnik uporabljate za prevoz najrazličnejšega orodja in materiala.

Prtljažno korito za vaše vozilo si lahko ogledate na spletni strani withcar.si.