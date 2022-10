Začetek sprememb? Novega renaulta ne bo mogoče kupiti.

Avtomobilski proizvajalci razvijajo znamke, ki so že namenjene le najemu in ne več klasičnemu lastništvu. Renaultov duo bo mogoče le najeti in ne kupiti, znamka Mobilize pa je odgovor na vse višje lastniške stroške klasičnih avtomobilov.

Poleg aktualnih geopolitičnih vprašanj so v Parizu v ospredju tudi teme, ki so vezane na nove prijeme do prodaje oziroma oddajanja avtomobilov. Vprašanje, kako se bo z naraščujočimi lastniškimi stroški spremenil odnos do lastništva vozil, ni bilo še nikoli tako aktualno in pomembno.

Foto: Renault

Naslednik renaulta twizyja z enako zasnovo sedežev 1+1

Renault je v Parizu predstavil dva avtomobila svoje nove podznamke Mobilize. To sta vozili duo in bento, ki ju ne bo mogoče kupiti, temveč le najeti. Duo je naslednik renaulta twizy, le da ima nekoliko bolj prefinjeno tehniko (prav gotovo tudi učinkovitejše polnjenje), čisto prava okna in volan z zračno blazino. Še naprej bo namenjen dvema potnikoma, ki sedita eden za drugim. Bento ima en sedež in je namenjen dostavnim in kurirskim službam v mestih.

Uradni doseg 140 kilometrov

Duo bo dolg 2,4 metra, širok je 1,3 metra. Poganjala ga bosta dve različici elektromotorja na zadnjih kolesih, ki bosta omogočali najvišjo hitrost 45 kilometrov na uro (za mladoletne voznike brez klasičnega vozniškega dovoljenja) oziroma do 80 kilometrov na uro.

Kapacitete baterije pri Renaultu še niso razkrili, uradni doseg pa znaša do 140 kilometrov. Na ceste bo zapeljal proti koncu prihodnjega leta, ko lahko pričakujemo tudi podatke o konkretnih kratkoročnih in dolgoročnih paketih za najem.

Renault bo z znamko Mobilize v zahodni Evropi postavil tudi 200 polnilnih mest z ultra hitrimi polnilnicami, vsaka bo imela po šest priključkov. Moč polnjenja bo do 400 kilovatov, namenjene pa bodo tudi voznikom z drugimi električnimi avtomobili.

Foto: Renault