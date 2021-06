Za zdaj še zakrita: to bo nova opel astra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opel se pospešeno pripravlja na polno razkritje že enajste generacije opel astre, ki bo na slovenske ceste zapeljala proti koncu letošnjega leta. Velik korak naprej bodo storili predvsem na račun prehoda na novo modularno arhitekturo EMP2, kar prinaša tudi možnost priključnega hibrida in drugih hibridnih opcij.

Astra se bo prvič popolnoma ločila od General Motorsa, saj v trenutni generaciji še sloni na arhitekturi prejšnjega lastnika. Opel je danes del skupine Stellantis, zato bo astra prestopila na arhitekturo EMP2, ki si jo bo med drugim delila tudi z novim 308.

Blagi hibridi in priključni hibrid, pri elektriki ostaja vprašaj

S prehodom na novo osnovo se bodo pri astri močno razširile motorne opcije. Poleg običajnih blago hibridnih bencinskih in dizelskih rešitev so pri Oplu že potrdili tudi prihod priključnega hibrida. Leta 2023 bo na ceste zapeljal polno električni peugeot 308, a pri Oplu zaenkrat še niso potrdili, da se bo to zgodilo tudi v primeru astre.

Astro bodo v drugi polovici leta pričeli izdelovati v tovarni v nemškem Ruesselsheim (zdaj proizvodnja poteka v poljski tovarni v Gliwicah), na voljo bo tudi kot karavan in pod znamko Vauxhall tudi z volanom na desni strani.

Še vedno se prodaja zelo dobro

Opel je s serijo fotografij potrdil, da končujejo razvojni cikel in se počasi pripravljajo na razkritje, ki bo v prihodnjih nekaj tednih. Kljub temu, da bo kmalu na ceste zapeljala nova generacija Opel še vedno dobro prodaja aktualno generacijo. Na evropski ravni je bila astra deveti najbolje prodajani avto v kompaktnem segmentu, a se pozna odziv kupcev. V primerjavi z letom 2019 so prodali 48 odstotkov manj aster, 70.008. Za primerjavo, golf kot najbolje prodajani avto v segmentu je našel 283.651 kupcev.

Opel zaključuje razvojno fazo in se pripravlja na začetek proizvodnje v nemški tovarni Ruesselsheim. Foto: Opel