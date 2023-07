Vsak dan za “jumbo jet” Slovencev: zakaj iz Zagreba in ne Ljubljane?

Letališče v Zagrebu je od Ljubljane oddaljeno 160, od slovensko-hrvaške državne meje pa 40 kilometrov. Če ni težav s prometom, je do tja uro in pol umirjene vožnje z avtomobilom. Po vstopu Hrvaške v schengen čakalne vrste na meji ni več, edina točka za ustavljanje ostaja cestninska postaja takoj po vstopu v Hrvaško.

Foto: Gregor Pavšič

Parkirišče pred potniškim terminalom je vsak dan polno avtomobilov. Ob sprehodu med njimi lahko vidimo zares veliko slovenskih registrskih oznak. Največ je sicer hrvaških, slovenske pa so najpogostejše med tujimi.

Pred epidemijo covid-19 in takrat, ko je še obstajala Adria Airways, so bile službene poti skoraj v celoti vezane na letališče na Brniku. Jutranji poleti proti Frankfurtu in Münchnu, kjer je imela Adria Airways zelo ugoden "slot" za pristanek in možnost povezovalnih poletov proti nadaljnjim destinacijam, so pokrili večino potreb. Po propadu Adrie Airways sta izhodiščni letališči postali letališči v Benetkah in Zagrebu. Obe sta mednarodno razviti letališči z velikim številom rednih povezav, kar omogoča začetek poti ob potovanjih na skoraj vse konce sveta. Po vključitvi Hrvaške v schengen je letališče v Zagrebu postalo še bolj privlačno, saj je do tja vsaj pol ure vožnje manj kot do Benetk, prav tako se potniki iz Zagreba ob povezovalnih poletih izognejo sitnostim in izgubi časa ob pregledovanju dokumentov.

Med Benetkami in Zagrebom niso zanemarljivi niti stroški, povezani s cestnino. Do italijanskega letališča in nazaj znašajo 22,2 evra, do zagrebškega letališča in nazaj pa 1,8 evra.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Aeroport Zagreb

Foto: Gregor Pavšič

Ker je število poletov iz Ljubljane ostalo nizko, vse kaže na dvig zanimanja slovenskih potnikov za Zagreb kot izhodišče njihovega potovanja. Vtis s parkirišča, kjer je vsaj vsak drugi ali tretji avtomobil slovenski, ni naključen. Po oceni vodstva zagrebškega letališča je lani prek Zagreba potovalo okrog 150 tisoč Slovencev, kar je približno pet odstotkov vseh potnikov, letos bi jih bilo lahko zaradi širitve schengna vsaj 200 tisoč.

"Podatkov o nacionalnosti potnikov sicer ne hranimo, ta ocena sloni na statistiki parkiranih avtomobilov in prodajnih mest letalskih vozovnic," je za Siol.net pojasnilo vodstvo letališča v Zagrebu.

V povprečju bo torej letos iz Zagreba dnevno potovalo okrog 550 potnikov, kar je približna kapaciteta potnikov na letalu, kot je boeing 747.

Kmalu avtobusna povezava Ljubljana-letališče Zagreb

Število slovenskih potnikov v Zagrebu je tako veliko, da Hrvati pripravljajo avtobusno povezavo med Ljubljano in letališčem v Zagrebu. Letalska prevoznika Croatia Airlines in Ryanair v zadnjih štirih letih opažata znatno povečanje potnikov iz Slovenije. Ryanair, ki trenutno iz Slovenije ne leti, pokrivanje slovenskih potnikov ureja prek Zagreba.

"Natančen datum vzpostavitve avtobusne povezave še ni znan, saj še čakamo na vsa dovoljenja pristojnih ministrstev. Letališče Zagreb je le pobudnik projekta, ne pa tudi izvajalec prevozov," so nam še sporočili iz Zagreba.

Foto: Ana Kovač

Fraport Ljubljana: Število potnikov na ravni pred epidemijo do leta 2026

Ljubljansko letališče se zdi bolj ali manj upravičeno v senci nekaterih bližnjih letališč (poleg Zagreba in Benetk tudi letališč v Trstu, Gradcu in Trevisu), toda položaj se vsaj z vidika števila potnikov izboljšuje. Ljubljana je bila sicer med evropskimi letališči na repu po uspešnosti rasti prometa po krizi med epidemijo covid-19.

Kot smo poročali pred dnevi, je danes globalno število poletov (tako skupno kot komercialnih) že preseglo raven iz marca leta 2019, torej tik pred izbruhom epidemije. V Ljubljani so letos v prvem četrtletju zabeležili 296 tisoč potnikov, dobro tretjino več kot v enakem obdobju lani, a še vedno 40 odstotkov pod obsegom prometa iz leta 2019. Na te podatke neposredno vpliva ukinitev Adrie Airways.

"Slaba polovica potnikov prihaja iz Slovenije. Povečuje se delež tujih potnikov," pravijo pri družbi Fraport Ljubljana, kjer vrnitev na raven prometa iz leta 2019 pričakujejo leta 2026. Letos naj bi prek Brnika potovalo 1,2 milijona potnikov, maja je bilo teh 110 tisoč - 30 odstotkov več kot v tem mesecu lani.

Med najuspešnejšimi letališči z območja nekdanje Jugoslavije so še vedno Beograd, Zagreb, Priština in Skopje. V prvem četrtletju je letališče v Beogradu obiskalo 1,3 milijona potnikov, pol toliko v Zagrebu in Prištini, Skopje pa okrog pol milijona potnikov na četrtletje. Ljubljana, Podgorica in Sarajevo so bili na ravni okrog četrt milijona potnikov.



Med vsemi evropskimi letališči je le Beogradu v prvem četrtletju uspel preboj v prvo stoterico. Srbsko letališče je bilo po številu potnikov na evropskem 78. mestu, zagrebško pa na 101. mestu, je poročal letalski portal ExYuAviation.

Vsakodnevno iz Ljubljane le na tri destinacije

Iz Ljubljane bo v poletnem voznem redu na voljo 22 rednih letalskih povezav z 18 različnimi prevozniki. Septembra se bo tem pridružila še povezava (polet dvakrat tedensko) z Luksemburgom.

Vsakodnevno so na voljo poleti v Beograd, Frankfurt in München, preostali le ob izbranih dneh. Do Beograda sta dnevno na voljo po dva poleta, do Münchna eden, do Frankfurta pa trije leti dnevno.

Iz Zagreba polete opravlja 21 različnih prevoznikov. Dnevno imajo s Frankfurtom pet povezav, z Münchnom, Parizom in Brusljem pa vsak dan po dve. Med drugim je Zagreb trenutno vsakodnevno povezan tudi z Atenami. Vseh destinacij, na katere je mogoče leteti iz Zagreba, je trenutno 62. Med neposrednimi destinacijami sta na primer tudi kanadski Toronto in katarska Doha, pa tudi London in Madrid.