Vozila, ki povzročajo vedno več prometnih nesreč, niso igrača

Električni skiroji so vedno bolj priljubljen način prevoza v mestu, ki pa zaradi velike hitrosti in posledične nestabilnosti povzročajo tudi vedno več prometnih nesreč.

V prometu prihaja je vedno več nesreč z udeležbo električnih skirojev, pri katerih so prav vozniki e-skirojev največkrat tudi povzročitelji. Lani je bilo zabeleženih 109 prometnih nesreč, vozniki e-skirojev so jih sami povzročili kar 68, torej 62,4 odstotka. Največ nesreč se je zgodilo v mestih, med vzroki prevladuje neprilagojena hitrost. Vse težje so tudi posledice, letos žal beležimo prvo smrtno žrtev.

Z znanjem o e-skirojih do zaščitne čelade Sodelujte v poučnem nagradnem kvizu in preverite svoje znanje o vožnji z e-skiroji. S sodelovanjem v nagradnem kvizu se potegujete za vrhunsko nagrado: podelili bomo dve zaščitni čeladi za otroke in dve za odrasle.

E-skiro ni igrača, ampak lahko motorno vozilo

"E-skiroji so vse bolj razširjena in priljubljena oblika mikromobilnosti. A podatki kažejo, da e-skiroji ne spadajo med najvarnejša prevozna sredstva. Premislite, ali je to res pravo prevozno sredstvo za vašega otroka. E-skiro spada med lahka motorna vozila in nikakor ni igrača. Zaradi konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti predstavlja večje tveganje za uporabnike. Ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, je e-skiro nestabilen. Njegova kolesa so majhna, občutljiva na neravnine in ovire na vozni površini, zato lahko z njimi prej pademo," je povedal Jože Hribar, direktor Agencije za varnost prometa, in voznike pozval, da morajo nujno poskrbeti za dosledno uporabo zaščitne čelade.

Ne glede na to, da je obvezna do 18. leta, Agencija za varnost prometa čelado priporoča vsem. Kar 63 odstotkov voznikov e-skirojev v času prometne nesreče čelade ni uporabljalo. Poškodbe glave pa so brez uporabe čelade najpogostejše in imajo tudi najhujše posledice.

Agencija za varnost prometa je letos prvič uvedla novo nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov e-skirojev, ki v sodelovanju s policijo poteka od 18. do 24. aprila. Z akcijo želijo vplivati na varno vedenje voznikov e-skirojev v prometu, jih ozavestiti o spoštovanju cestnoprometnih predpisov ter s tem prispevati k izboljšanju varnosti cestnega prometa za vse. Policisti bodo pozorni na uporabo ustreznih površin za njihovo vožnjo, uporabo ustrezne čelade pri mladostnikih, vožnjo po pravi strani, hitrost, morebitno predelavo teh vozil ter uporabo mobitela in slušalk. Kje se lahko poučite o varni vožnji z e-skirojem: DATUM ČAS MESTNA OBČINA 20. 4. 2022 16.00–19.00 KOPER (mesto) 21. 4. 2022 16.00–19.00 MARIBOR (stojnica – lokacija Trg Leona Štukelj) 22. 4. 2022 16.00–19.00 LJUBLJANA (stojnica – lokacija Stritarjeva ulica in center) 22. 4. 2022 9.00–12.30 NOVO MESTO (sodelovanje Ekošolarček: Glavni trg) 23. 4. 2022 10.00–13.00 KRANJ (Qlandia in mesto) 23. 4. 2022 10.00–13.00 NOVO MESTO (Qlandia in mesto)

Porast nesreč z udeležbo e-skirojev

Agencija za varnost prometa je maja 2019 podala konkretne predloge za spremembo zakonodaje, s katero je želela doseči, da se področje vožnje e-skirojev čim prej uredi. Področje lahkih motornih vozil je uredila novela Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je začela veljati 11. avgusta 2021.

Policija je začela prometne nesreče z udeležbo e-skirojev začela beležiti septembra 2019.

Do konca leta 2019 je bilo devet nesreč, štiri so povzročili vozniki e-skirojev sami, posledice pa ena huda in pet lažjih poškodb.

Leta 2020 je bilo zabeleženih 51 prometnih nesreč z e-skirojem, v 30 primerih so prometno nesrečo povzročili vozniki e-skirojev sami.

Leta 2021 je bilo zabeleženih že 109 prometnih nesreč, vozniki e-skirojev so jih sami povzročili kar 68.

Letos (do 12. 4. 2022) je zabeleženih 24 prometnih nesreč z e-skirojem, v 16 primerih so prometno nesrečo povzročili sami. Umrl je en voznik e-skiroja, ki je smrtno prometno nesrečo povzročil sam.

Največ poškodb glave in udarcev v prsni koš Foto: Getty Images V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana se srečujejo z naraščanjem števila obravnavanih pri padcu s skirojem in e-skirojem. Med njimi naraščajo poškodbe glave, ki jih je bilo lani že 56 odstotkov. Večina vseh obravnavanih so otroci in mladostniki do 18. leta.

Nepravilna smer vožnje, hitrost, neuporaba čelade in alkohol

Od 11. avgusta 2021 oziroma z dnem uveljavitve novele Zakona o predpisih cestnega prometa policisti ugotavljajo tudi kršitve cestnoprometnih predpisov pri vožnji z e-skiroji. Najpogostejše kršitve so bile povezane z nepravilno stranjo oz. smerjo vožnje, neprilagojeno hitrostjo, (ne)uporabo čelade ter vožnjo pod vplivom alkohola.

Skoraj dve tretjini voznikov e-skirojev sta bili v času nastanka prometne nesreče brez zaščitne čelade.

Ne glede na to, da je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, Agencija za varnost prometa, policija in Univerzitetni klinični center priporočajo uporabo zaščitne čelade vsem voznikom e-skirojev, saj so posledice padcev (poškodbe obraza in glave) brez nje praviloma težje.

"Tudi letos smo policisti obravnavali že kar nekaj prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki e-skirojev, ki so večinoma tudi sami povzročitelji nesreč. Najpogostejša vzroka za nastanek navedenih prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti. Zato bo policija sodelovala v aktivnostih, ki so usmerjene v izboljšanje varnosti voznikov e-skirojev, nadzor bo usmerjen tudi v posebna prevozna sredstva, kot so električna dvokolesa (hoverboard), katerih uporaba v prometu je pri nas prepovedana," je povedal mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.