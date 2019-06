V Monaku noro parkirišče zaseženih avtov #foto

Foto: Schmee150 Parkirišče primerno zboru superšportnikov

Na parkirišču je med šestdeset in sedemdeset avtomobilov, ki so jih pri monaški policiji zasegli zaradi preglasnih izpušnih sistemov. V zadnjih letih so močno poostrili nadzor in vse preglasne avtomobile odstranili s cest. Kljub temu, da ima marsikateri avtomobil povsem serijski izpušni sistem, je v praksi preglasen za utesnjene mestne ulice. Policisti nimajo tolerance in zasežejo še tako redek avtomobil.

Na fotografijah je mogoče videti ferarrija 812 superfast, mclarna 570GT, lamborghinija huracan performante, porscheja 911 GT3 RS in druge pregrešno drage športnike. Med njimi sta tudi povsem običajna volvo XC60 in že kar stari chrysler 300M, na desetine mercedesov in BMW-jev ter audijev.

Poleg tega, da voznik ostane brez avtomobila mora plačati kazen med 300 in 1000 evri. Šele po plačilu kazni lahko s parkirišča odpelje svoj avtomobil.

Foto: Schmee150

Foto: Schmee150