Uradna skica: Kia izboljšuje ta model #foto

Podobno kot klasični ceed v različici GT oziroma GT Line bo dobil tudi xCeed nekaj manjših oblikovnih popravkov. To so spremenjeni logotip znamke, nekoliko drugačna “pikčasta” podlaga zadnjih luči, spredaj so meglenke pridružili glavnim žarometom in podobno. Model xCeed bo kot najbolje prodajana različica družine ceed zdaj prvič na voljo z opremo GT Line, kar naj bi s poudarjeno dinamičnostjo ohranilo zanimanje za ta korejski avtomobil.

Kia bo prenovo razkrila prihodnji teden, zato za zdaj tehnične podrobnosti še niso znane. Korejci pa napovedujejo elektrificirane pogone in sicer tako blage hibride kot tudi priključnohibridni pogon. Ta združuje 1,6-litrski bencinski motor in elektromotor za sistemsko moč okrog 140 “konjev” in do 60 kilometrov izključno električnega dosega.

Štirikolesnega pogona pri modelu xCeed še naprej ne bo.

Foto: Kia