Turistični poleti vse bižje: z rabljeno raketo znova na ISS #video

Štirje astronavti so včeraj prvič v zgodovini poleteli proti Mednarodni vesoljski postaji v rabljeni nosilni raketi Falcon 9. Po 23-urnem poletu se jim je uspelo varno spojiti z vesoljsko postajo in s tem spisati zgodovino. Gre za skupen projekt Ameriške vesoljske agencije Nasa in družbe SpaceX

Falcon 9 je prvič vzletel do Mednarodne vesoljske postaje lanskega maja, ko je tja prepeljala dva astronavta Bob Behnkena in Doug Hurleya. Včeraj je tako že uporabljeni Falcon 9 iz Nasinega vesoljskega centra Kennedy poletel proti Mednarodni vesoljski postaji. Tokrat je na ISS prepeljal štiri astronavte, Američana Shane Kimbrough in Megan McArthur, Japonca Akihiko Hošide in Francoza Thomas Pesquet. Prvič se je zgodilo tudi to, da sta na ISS hkrati pripeta kar dve plovili Crew Dragon.

Po 23 urah so se uspešno spojili z ISS

Štirje astronavti so se uspešno vkrcali na ISS po 23 urah letenja, a brez težav ni šlo. Ko so se astronavti pripravljali v petek na spanec so jih poklicali iz kontrolorji pri SpaceX in jih opozorili na mogoče trčenje z vesoljskimi smetmi. Sarah Gilles je astronavte opzorila na mogoče bližnje srečanje z enim izmed objektov. ''Ni vam potrebno nemudoma nadaljevati z oblačenjem obleke in pripenjanjem v sedeže. Ostanimo pazljivi, dokler ne boste v boljšem položaju,'' jim je povedala preko radijske zveze.

Astronavti Crew-2 so kljub temu nadeli svoje obleke pod tlakom in čelade ter se vrnili na sedeže. K sreči so jih smeti zgrešile in posadka je nadaljevala pot brez težav.

Foto: NASA

Na postaji kar 11 astronavtov

Po uspešnem priklopu je sedem astronavtov misije 85 pričakalo še štirih novince. Pomagali so jim pri vkrcanju in jim izrekli dobrodošlico. Na ISS bo nekaj dni skupaj bivalo kar 11 astronavtov, a ekipa Crew-1 bo 28. aprila odšla proti Zemlji v svojem plovilu Crew Dragon.

Prvič na postaji kar dve plovili

Crew-1 je pred prihodom druge ekipe morala postoriti marsikaj, da so ISS pripravili na dodatno plovilo in dodatne štiri astronavte. Njihov Crew Dragon so premestili na drugo priklopno mesto ter s tem omogočili prostor za novega. A tega niso storili prvič. 19. marca so naredili podoben manever, ko so na ISS prestavili ruski Soyuz MS-17. Postaviti so morali tudi dodatne postelje, saj je na postaji v povprečju med tremi in šestimi astronavti.