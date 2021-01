To se zgodi, ko avto zapelje na hidrant #video

Okoliščine te prometne nesreče so sicer dokaj nejasne. Zgodila se je v ZDA, kjer je voznik toyote camry zapeljal s ceste in trčil v hidrant. Tega je zbil in s tem v zrak spustil močan curek vode. Avtomobil je zapeljal nad curek ravno na tak način, da je ta uspel dvigniti njegov zadnji del in ga nato še naprej zadrževati v zraku.

Masa avtomobila kot je toyota camry, če ne gre za hibridno različico, sicer znaša okrog 1.400 kilogramov.