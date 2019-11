To je novi vlakec v Postojnski jami #foto

Postojnska jama je dobila šest novih lokomotiv, ki so zdaj zaprtega tipa in imajo tudi ogrevanje. Te lokomotive po jami vlečejo 15 vagonov.

V Postojni imajo tako šest novih lokomotiv, ki po jami vlečejo 15 vagonov. En vlak lahko prevaža do 116 gostov z najvišjo hitrostjo 10 kilometrov na uro.

Baterije v novih vlakih imajo skoraj dvakrat večjo kapaciteto, zato z enim polnjenjem zdaj zagotavljajo tudi do 30 voženj. Foto: Postojnska jama

Novi vlaki so tišji in zato bistveno manj bremenijo jamsko okolje in živali. V starih vlakih so morali vozniki tire posipati, da bi izboljšali trenje pri vožnji, z izboljšavami pa so se tega pri novih vlakih znebili in tako ni več nepotrebnega onesnaževanja jame s peskom in posledično s prahom. Baterije v novih vlakih imajo skoraj dvakrat večjo kapaciteto, zato z enim polnjenjem zdaj zagotavljajo tudi do 30 voženj.

Novost so tudi varovala, ki gostom med vožnjo preprečujejo vstajanje in zaprti tip lokomotiv.

Prvi železniški tir postavili pred 147 leti

Med prvimi obiskovalci Postojnske jame je bil leta 1868 tudi Thomas Cook, začetnik turističnega potovanja.

Štiri leta pozneje so v jami položili prve tire. Tako so 16. junija leta 1872 v Postojnski jami odprli prvo železnico na svetu v kapniški jami. Jamski vodniki so takrat po tirih potiskali dva vozička, imenovana featon. Repliko tega danes še hranijo v Postojni. Pozneje so pri pogonu prešli na bencinske lokomotive, pozneje na baterijske oziroma električne.

