To je Hrvat, ki je skozi Korint plul z največjo ladjo do zdaj

Plutje skozi Korintski kanal je bilo za družbo Braemar in ladjarja Fred.Olsen Cruise Lines predvsem odmeven promocijski dogodek, ki pa je zahteval tudi obilo priprav in natančnosti. Njihova ladja je bila dolga več kot 195 metrov in široka 22,5 metra, na njej pa je bilo več kot 900 potnikov. To je bila torej nekoliko manjša turistična križarka, ki pa lahko prav zato pluje v manjše zalive in prvič tudi skozi znameniti Korintski prekop.

Skupaj s potniki so zadrževali dih

»To je največji dosežek v moji karieri. Nisem še povsem dojel, sem pa hvaležen za priložnost in te plovbe ne bom nikoli pozabil,« je povedal kapitan ladje, Hrvat Jozo Glavić iz Dubrovnika. Skozi prekop je zaplul z najdaljšo ladjo do zdaj. Na vsaki strani kanala je imel na najbolj ozkem delu le slab meter dodatnega prostora. Križarko je sicer skozi kanal vlekel vlačilec, do napak pri manevriranju z ladjo pa ni smelo priti.

»Pred dvema letoma je naša ekipa preverila kanal in takrat so mi ponudili to priložnost. Po uspešni plovbi se moram zahvaliti celi moji ekipi. Največje zasluga ekipi pilotov vlačilcev, ki so jo vlekli skozi kanal. Celotno upravljanje je trajalo slabo uro in pol. Sprva sem bil nervozen, ker je bilo toliko ljudi na palubi, toda pozneje je bilo vzdušje zelo mirno in pozitivno,« se je še spominjal Glavić.

Foto: FredOlsen Cruise Lines