Svoji karieri privoščite pospešek

Nekatere ljubezni so nesrečne, ena tistih, ki v sebi nosijo veliko zadovoljstva in radosti, pa je prav gotovo zaljubljenost v avtomobile. V svetu vozil se ves čas dogaja veliko novega, nikoli ni dolgčas, veliko je ljubezni na prvi pogled, zapeljivosti, drobnih in velikih skrivnosti, osupljivih sprememb, dovršene lepote in tudi čiste, neustavljive strasti do jeklenih konjičkov. Ste tudi vi ljubitelj avtomobilov, in to takšen, ki se dobro znajde tudi v mehaničnih delavnicah?

Posamezniki, ki jim uspe ljubezen do vozil združiti z zaposlitvijo v tej panogi, se imajo lahko za srečne. Avtomobilska industrija je namreč ena največjih, najbolj raznolikih in najbolj večplastnih, kar jih obstaja, zato so možnosti za stabilno ljubezen do vozil, ki jo je mogoče vsak dan plemenititi, praktično neskončne.

Ljubezen, ki ima kot jeklo trdno prihodnost

Možnosti za zaposlitev v avtomobilski industriji je danes zares veliko – po obdobju upočasnjevanja zaposlovanja zaradi nedavne recesije se avtomobilska industrija že nekaj let obnavlja in krepi. Kdor ima rad avtomobile, mu ljubezni zato ni treba omejevati na domačo garažo – z zaposlitvijo v avtoindustriji lahko svoji karieri in ljubezni da velik pospešek.

Najboljše avtomobilske znamke zaposlujejo

Če imate potrebne veščine in visoko motivacijo za uspeh, so vam danes v Sloveniji vrata avtomobilskih podjetij skoraj na stežaj odprta. Dober primer za to je podjetje Kia Motors Slovenija, ki zaradi uspešne prodaje vozil Kia in rastoče skupnosti zadovoljnih voznikov nenehno širi mrežo prodajno-servisnih salonov ter odpira vedno nova delovna mesta.

Kia trenutno v Ljubljani išče avtoličarja in avtokleparja, pri čemer je mogoča alternativa zanju ena oseba, in sicer avtokaroserist. Na ljubljanskem delovnem mestu iščejo tudi skrbnika poslovnih stavb, poleg tega pa zaposlijo tudi dva avtomehanika – enega v Ljubljani in drugega v Mariboru.

Prav podjetje Kia lahko postane vaš delodajalec, ki si ga želite, ob čemer vam ponujajo izpopolnjevanje znanja, nagrajevanje za uspešnost in delo v uspešnem kolektivu. Kot avtomehanik, avtoličar, avtoklepar, avtokaroserist ali skrbnik poslovnih stavb lahko pripomorete k prihodnjemu razvoju uspešnega podjetja, ki se kot pomemben igralec vse bolj uveljavlja v celotni regiji.