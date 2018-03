Švicarska policija: tesle namesto dizelskih avtov

Ena izmed švicarskih policijskih postaj bo svoje dizelske patruljne avtomobile raje zamenjala z električnimi teslami X. Čeprav so te sprva precej dražje, so za Švicarje dolgoročno, iz vidika vzdrževanja in stroškov lastništva, bolj ugodne.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Takšno teslo X napovedujejo tudi poicisti v kanadskem Ontariu.

Za to odločitev so se odločili pri policijskem oddelku v Baslu. Odločili so za Teslin model X 100D, ki bo stal okrog 150 tisoč francoskih frankov oziroma približno 50 tisoč frankov več kot nov obstoječi policijski avtomobil z dizelskim motorjem.

Izračun kaže na prednosti, oglasili so se tudi kritiki

Policijski avtomobili v Baslu v povprečju dnevno potrebujejo doseg okrog 200 kilometrov. Teslin električni športni terenec bo takim zahtevam kos tudi v primeru hitrejše vožnje oziroma pregona. Ob policijsko postajo bodo postavili tudi ustrezne polnilnice. V Baslu višjo začetno ceno upravičujejo z dolgoročnim stroškom lastništva, ki je po njihovih izračunih zaradi cenejšega vzdrževanja in pogonske energije nižji. Ob tem poudarjajo tudi praktičnost avtomobila, ki ima dva prtljažnika.

Odločitev o nakupu Teslinih avtomobilov je sicer v Švici naletela tudi na kritike. Zanje bodo namreč odšteli približno milijon frankov, konkretno pa avtomobila pri vsakodnevnih policijskih nalogah niso preizkušali. To sicer ni prvi primer uporabe tesel za policijska vozila. Model S so v floto vključili policisti v Los Angelesu in Denverju, prav tako tudi v Luksemburgu. Prav tako si teslo X želijo tudi policisti v kanadaskem Ontariu