Suzuki je prvič pokazal novega swifta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Suzuki bo v Tokiu razkril šele koncept novega swifta, ki pa je glede na zunanjo obliko že zelo blizu serijskemu modelu. Če sklepamo po prvi uradni fotografiji koncepta, večjih sprememb v primerjavi s predhodnikom niti ne bo. Še najbolj opazna so zdaj spet klasične kljuke zadnjih stranskih vrat, ki so bile do zdaj skrite v zgornjem delu vrat.

Swift je bil tudi na primerjalnem testu PRIMA v Sloveniji pred leti eden najuspešnejših majhnih avtomobilov, zaradi omejenih kvot iz tovarne pa je njegova prisotnost na slovenskem trgu sorazmerno relativno majhna. Tehnične podrobnosti za novega swifta še niso znane. Glede na omilitev standardov Euro 7 zdaj tudi ne bi smelo biti bojazni, ali bo swift sploh prišel v Evropo. Že ujeti zamaskirani testni prototipi novega swifta so imeli volan že na levi strani.

Poleg swifta tudi električni križanec za svetovne trge

Poleg swifta bo največja Suzukijeva novost električni križanec eVX, ki bo globalni model. Avtomobil je dolg 4,3 metra, Suzuki omenja doseg do 500 kilometrov, ni pa znan standard, na podlagi katerega so ga izračunali.

Suzuki eVX Foto: Suzuki