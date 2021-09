Strupeni bencin: v tej državi so ga uporabljali kot zadnji

Skoraj sto let je trajala uporaba strupenega in škodljivega osvinčenega bencina, ki so ga kot v zadnji državi zdaj prepovedali še v Alžiriji.

Osvinčeno gorivo so leta 1923 izumili pri General Motorsu. Bencinu so za preprečevanje predvžiga dodali tetraetilsvinec, ki je omogočal močnejše stiskanje zmesi bencina in zraka. Pred 98 leti se niso zavedali vseh negativnih posledic takega goriva in so ga predstavili kot veliko revolucijo za svet avtomobilov, motociklov in letal.

Uporaba osvinčenega bencina je povzročala porast rakavih bolezni, srčnih kapi, upočasnila je tudi razvoj otrok. Države v razvitem svetu takega goriva sicer že dolgo ne uporabljajo več, v revnejših državah pa je bil strupen bencin še vedno glavni vir pogona za različna vozila.

Zavleklo se je tudi zaradi podkupovanj uradnikov

Leta 2002 je bil osvinčen bencin še vedno v uporabi kar v 119 državah, med njimi v čisto vsaki afriški državi. Leta 2006 so se ga rešili v podsaharski Afriki, nato pa so pristojne organizacije in Združeni narodi potrebovali še petnajst let za popoln umik še iz ostalih držav.

Podjetje Innospec, ki je še kot edino proizvajalo sestavine za gorivo, so obtožili podkupovanja uradnikov v Iraku in Indoneziji. Septembra lani so konec za to gorivo napovedali še v Alžiriji, zadnji državi z osvinčenim bencinom, in zdaj so ga uspeli na severu Afrike povsem umakniti iz prometa.