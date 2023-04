Škoda razkrila: to bo nov avtomobil, izbrali so tudi že ime

Škoda je včeraj zvečer razkrila strategijo svojih novih modelov do leta 2026, ki vključuje številne pomembne novosti. Med temi nov električni SUV-elroq, cenovno dostopnejši malček in celo električna "octavia" ter sedemsedežnik – v prihodnjih letih bodo za češko znamko pomembni ostali tudi še modeli s klasičnimi motorji.

Škodina silhuta prihodnjega modela z delovnim imenom "space" Foto: Škoda Škoda bo letos prenovila kamiqa, scalo, kodiaqa in supeba, prihodnje leto pa še octavio. Leta 2024 na trg prihaja tudi nov električni kompaktni športni terenec, ki se bo imenoval elroq. Leta 2025 prihaja prenova enyaqa, prav tako pa še majhen in cenovno dostopnejši električni avtomobil – Škodina različica nedavno razkritega Volkswagnovega koncepta ID.2all. Leta 2026 sta napovedana električni karavan, ki bo dimenzijsko primerljiv z octavio, ob tem pa tudi sedemsedežno družinsko vozilo.

Škoda za Volkswagen prevzema skrb nad termičnimi motorji

"Motorji z notranjim zgorevanjem bodo ostali pomemben steber med prehodom do elektromobilnosti. Ta vozila bodo zagotavljala individualno mobilnost, saj prehod v elektromobilnost v različnih trgih poteka z različnimi hitrostmi," sporočajo iz Škode, ki bo znotraj Volkswagnovega koncerna prevzela skrb za vso družino klasičnih termičnih motorjev z oznako EA211.

Tako bodo pri Škodi letos jeseni pokazali nadgradnjo obstoječega superba in kodiaqa, ki bosta poleg bencinskega in dizelskega motorja dobila tudi priključno hibridno različico.

Superb bo s prenovo tako kot kodiaq ponujal široko izbiro motorjev. Foto: Škoda

Prihaja elroq, pa električna "octavia" in skoraj petmetrski sedemsedežnik

Do leta 2026 bo imela Škoda vseeno že šest povsem električnih modelov. Štirje novi modeli imajo za zdaj delovna imena "small", "compact", "space" in "combi". Le za kompaktni model so že potrdili končno ime elroq. Ta bo dolg okrog 4,5 metra in bo pomenil električnega naslednika trenutnega modela karoq.

Vozilo "combi" – karavanska različica octavie – bo dolgo okrog 4,7 metra, vozilo "space" pa že okrog 4,9 metra. Ta bo serijska različica že videnega koncepta vision 7S. Ime octavia še ni potrjeno, tehnično pa bo na platformi MEB primerljiv z volkswagnom ID.7. To pomeni baterijo z zmogljivostjo 86 kilovatnih ur, močjo polnjenja do 200 kilovatov in dosegom po WLTP prek 600 kilometrov.