Se spomnite fiata uno? Ta primerek je neverjetno ohranjen.

Fiat uno sodi med kultne avtomobile italijanske ljudske motorizacije, v Nemčiji pa se je do danes ohranil primer una s komaj 900 prevoženimi kilometri in še vedno v folijo zaviti zadnjimi sedeži.

Fiat je že leta 1983 predstavil model uno in od takrat so jih izdelali okrog 8,8 milijona. Uno sodi med osem največkrat uporabljenih avtomobilskih platform v zgodovini. Bil je pojem italijanske ljudske motorizacije v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V Italiji so ga izdelovali med leti 1983 in 1995, v Braziliji celo do leta 2013.

5.900 evrov za fiat una z 900 prevoženimi kilometri

Še vedno vozni uno zaradi svoje velikoserijske proizvodnje danes kajpak ni nič posebnega, toda dotični model iz Nemčije je izjema. To je namreč nekdanji testni oziroma predstavitveni model. Še vedno ima v folijo zavite zadnje sedeže, prevoženih pa ima komaj 900 kilometrov. V Nemčiji tega una prodajajo za 5.900 evrov.

Prvič so ga tam registrirali leta 1996. Sodeč po opisu so ga ves čas hranili v garaži in mu namenili le redke cestne vožnje. Poganja ga litrski bencinski motor z močjo 45 “konjev” in 74 njutonmetri navora. Za prenos je skrbel ročni petstopenjski menjalnik. Do 100 kilometrov na uro je tak uno potreboval skoraj 18 sekund, najvišja hitrost je znašala 145 kilometrov na uro.

Podobnih zmogljivosti se spomni tudi vsak lastnik starega zastave yuga in v srbskem Kragujevcu so oba avtomobila nekaj let celo istočasno izdelovali.

Foto: Sportcars4you

