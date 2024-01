Se ga spomnite? Danes je pravi dan za ogled te zgodbe. #video

21.januarja 1899 je Wilhelm Opel, sin ustanovitelja podjetja Adama Opla, podpisal pogodbo s ključavničarjem Friedrichom Lutzmannom iz Dessaua o nakupu njegove tovarne motornih vozil (Motorwagenfabrik), kar je bil začetek Oplove proizvodnje.

Oplova tovarna v letu 1898. Foto: Opel

Foto: Opel

Opel danes sodi med najstarejše avtomobilske znamke. Adam Opel je v Rüsselsheimu izdelal prvi šivalni stroj in postavil temelje poznejše velike tovarne šivalnih strojev. Nato so kot eni prvih v Nemčiji začeli izdelovati kolo, najprej tisto z velikim sprednjim in majhnim zadnjim kolesom. Nato se je ob koncu 19. stoletja zgodil prehod v avtomobilski svet. Fritz in Wilheim Opel sta obiskala razstavo avtomobilov v Berlinu in tam leta 1897 srečala ključavničarja Friedricha Lutzmanna. Ta je že izdeloval svoje avtomobile. Imel je ravno takšne izkušnje, ki sta jih brata Opel potrebovala za svoje avtomobile.

Wilhelm Opel in Friedrich Lutzmann sta 21. januarja 1899 podpisala pogodbo za kupnino v višini 116.887 takratnih mark, tovarna pa je postala Oplova last.

Celotno podjetje, vključno z zaposlenimi in stroji, so iz Dessaua preselili na Oplov sedež v Rüsselsheim. Lutzmann je za dve leti postal vodja poslovanja v družbi Adam Opel Motorfahrzeug-Fabrik. Prvi avtomobil iz Russelsheima je bil Opel-Patentmotorwagen System Lutzmann.

Bogata zgodovina Nemcev: dolgo so bili v lasti Američanov, zdaj so del Stellantisa

Ostalo je bogata zgodovina ene izmed avtomobilskih znamk z najbolj razgibano zgodovino. Opel je izdelal mnoge pomembne avtomobile, z njimi skrbel za motorizacijo Evrope, zmagoval je v športu (leta 1982 je bil z Walterjem Rohrlom celo svetovni prvak v reliju), v tem času pa zamenjal tudi nekaj lastnikov. Nazadnje, leta 2017, ko jih je od General Motors kupil Stellantis. Opel je izgubil nekaj nemških korenin, toda tudi v avtomobilih z deljene platforme s francoskimi in italijanskimi znamkami je danes mogoče zaznati pridih nemškega pristopa do zasnove avtomobilov.

125 let razlike Opla v Russelsheimu:

Prvi avtomobil bratov Opel. Foto: Opel

Električna opel astra. Foto: Gregor Pavšič