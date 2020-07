S pravo formulo poganjajo evolucijo

V Skupini MOL se nikoli ne ustavijo, saj z več desetletji izkušenj nenehno izboljšujejo svoja goriva MOL EVO in premagujejo današnje ter prihodnje izzive. Ta pristop v svoji vsebini in imenu odraža že znamka goriva, saj EVO pomeni EVOLUCIJO. Gorivo, obogateno z inteligentno formulo MOL EVOTECH, učinkovito čisti motorje vaših vozil, s čimer ohranja daljšo življenjsko dobo vašega jeklenega konjička.

Inteligentna formula EVOTECH predstavlja dodane molekule v gorivu, ki lahko zaznajo prah in obloge, ki se nabirajo v vaših motorjih avtomobila. Te aktivno čisti in zaščiti pred morebitno korozijo, ki bi lahko škodovala motorju vašega vozila. Obloge se lahko nabirajo na ključnih sestavnih delih sistema za gorivo, kot so ventili, injektorji in valji, ter lahko zmanjšajo življenjsko dobo in vplivajo na delovanje motorja.

Zahvaljujoč formuli MOL EVOTECH so od zdaj vaši motorji lahko čisti, življenjska doba motorjev podaljšana, delovanje motorja pa je optimalno. Molekule v dodani formuli prav tako zmanjšujejo trenje (v bencinu) in možnost penjenja (v dizelskem gorivu).

Vsa goriva MOL EVO vsebujejo formulo MOL EVOTECH. Goriva EVO Plus pa vključujejo še več formule MOL EVOTECH (EVO 100 Plus 44 odstotkov več, EVO Diesel Plus 25 odstotkov več), kar ima še boljše učinke na motor vašega vozila. Na izbranih bencinskih servisih MOL izberite gorivi EVO 100 Plus in EVO Diesel Plus, če iščete še boljše za svoj avtomobil.

Na počitnice se letos odpravite brezskrbno – z gorivom MOL EVO

Tukaj so poletni meseci in čas za počitnice, ki jih že vsi nestrpno pričakujemo. Da pa vam prijetnih načrtov ne pokvari neprijeten dogodek, kot je recimo okvara vozila, se letos na to pripravite prej. Z gorivi MOL EVO boste očistili sistem svojega avtomobila in ga preventivno tudi zaščitili. Tako bo vaše vozilo vedno v najboljši mogoči formi.

Tokrat vam lahko postanek na bencinskih servisih MOL prinese kar dvojno korist. Svojemu vozilu boste privoščili vrhunsko gorivo, hkrati pa sodelovali v veliki nagradni igri, kjer bo izbrani srečnež domov odpeljal popolnoma nov avtomobil MINI Cooper.

V nagradni igri preprosto sodelujte s točenjem vsaj 20 litrov goriva MOL EVO, kjer je prisotna inteligentna formula MOL EVOTECH, ter izpolnite obrazec pri prodajnem pultu. Če pa sreča za glavno nagrado ne bo na vaši strani, so za vas pripravili tudi veliko drugih nagrad.

Nagradni sklad tako zajema tudi:

50 x 500 dodatnih točk zvestobe,

20 x set za nego vašega vozila v vrednosti 100 €,

30 x bon za točenje goriva v vrednosti 50 €.