Pred letošnjo sezono sta bila po številu naslovov državnega prvaka Rok Turk in Darko Peljhan še izenačena, Turk pa si je letos s prepričljivo predstavo pripeljal že sedmega in je tako sam na vrhu lestivice prvakov. Peljhan ima šest naslovov razporejenih v obdobje 12 let, Turk pa je vse osvojil v sedmih. Šest med temi je osvojil celo zaporedoma. Tudi Aleks Humar, ki ima pet naslovov državnega prvaka, je te osvojil v vsega šestih letih. Med vsemi prvaki je bil Peljhan do zdaj najmlajši - prvega v letu 1993 je osvojil pri 23 letih.

Od osamosvojitve Slovenije je 12 različnih voznikov uspelo osvojiti državno prvenstvo v reliju, le šestim pa je to uspelo več kot enkrat. Med sovozniki je s šestimi naslovi na vrhu Blanka Kacin, po tri pa imajo Miran Kacin, Matjaž Korošak in Florjan Rus.

Državni prvaki Slovenije v reliju: