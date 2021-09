Program zvestobe MOL Loyalty - vaš prijatelj na poti!

Kot novost smo v podjetju MOL Slovenija v juniju implementirali nov program zvestobe MOL Loyalty, ki je v primerjavi s prejšnjim klubom ugodnosti MOL FOR ME veliko naprednejši. Progam zvestobe ponuja integrirano mobilno aplikacijo, s katero boste lahko spremljali stanje svojih točk ter pridobili informacije o akcijah in popustih. Kot dobrodošlico ob registraciji boste prejeli brezplačni topli napitek za s seboj, v septembru in oktobru pa boste NOVI člani program zvestobe lahko prejeli popust na goriva MOL EVO tudi do šest centov na liter goriva, zato si mobilno aplikacijo MOL Loyalty prenesite že danes!