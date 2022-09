Preveč podoben Musku? Soustanovitelj Airbnb v upravo Tesle.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teslina uprava se je junija poslovila od Larryja Ellisona, soustanovitelja podjetja Oracle in takrat sprožila val kritik z napovedjo, da bo ostala le pri sedmih članih. Skladno z dogovorom z nadzornimi finančnimi organi v ZDA mora imeti namreč ameriški avtomobilski proizvajalec v upravi dva neodvisna člana. Analitiki tudi pri novi pridobitvi opozarjajo, da je novi član uprave po svojem razmišljanju zelo podoben Elonu Musku.

Gebbia je 41-letni oblikovalec in podjetnik iz ZDA. Foto: Wikimedia Commons

To kvoto je zdaj namreč dopolnil milijarder Joseph Gebbia, ki je poleti odstopil od polne zaposlitve pri Airbnb in sprejel le še svetovalno nalogo. Gebbia je bil leta 2008 eden od treh soustanoviteljev Airbnb. Z Brianiom Cheskyjem sta bila sostanovalca in takrat sta dobila idejo, da bi oddajala prenočišče v sklopu svojega stanovanja za tiste, ki bi imeli težave z iskanjem klasičnih rezervacij v San Franciscu.

Rodilo se je začetno podjetje AirBed & Breakfast. Marca 2009 sta še s tretjim partnerjem Nathanom Blecharczykom ime podjetje skrajšala v Airbnb.com.