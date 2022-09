Pozor: zaprt je predor Karavanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzrok zapore so tehnične težave

"Predor Karavanke je zaprt in bo ostal zaprt predvidoma dlje časa. Čas odprtja ni znan," so sporočili s policijske uprave Kranj. Prometno-informacijski center poroča, da so vzrok zaprtja tehnične težave v predoru.

"Za tovorna vozila za smer Avstrija na Gorenjskem ni alternativ. Zato se tovorni promet preusmerja nazaj proti Ljubljani. Za osebni promet pa sta možnosti Korensko sedlo in Ljubelj. Postavljena je prometna signalizacija za preusmeritev," še sporočajo s policije.

Vozila, ki so na avtocesti od Lipc proti Hrušici, bodo na izvozu Hrušica morala zapustiti avtocesto. Za lokalni promet policija svetuje izvoza Lipce in Lesce. Zaradi zapore predora bo promet na vzporednih cestah močno povečan.

❌ Zaradi tehničnih težav je predor Karavanke DO PREKLICA zaprt v obe smeri. ❌

Promet bo preusmerjen na izvoz Hrušica, vozila ujeta med priključkom Hrušica in predorom Karavanke pa bodo v spremstvu spustili skozi predor proti Avstriji, nato pa še proti Sloveniji. pic.twitter.com/SjAyv8jKi0 — Promet.si (@promet_si) September 15, 2022

Foto: DARS