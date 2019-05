Poznate imena? Top 10 mladih voznic in voznikov v Sloveniji

Laura Cerovšek in Luka Gril sta zmagovalca letošnjega izbora Najboljši za volanom, ki ga med mladimi voznicami in vozniki s svojimi partnerji pripravlja AMZS.

Foto: Uroš Modlic Izbor je letos k sodelovanju privabil več kot 3.300 fantov in deklet med 18. in 24. letom starosti. Najboljših 50 reševalk in najboljših 50 reševalcev spletnega testa se je uvrstilo v praktični del tekmovanja. Polfinale je v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem potekal v začetku aprila, včeraj pa se je najboljših deset deklet in najboljših deset fantov pomerilo v velikem finalu.

O zmagi je odločalo pet vaj, s katerimi so AMZS, Policija in Rdeči križ Slovenije preizkusili vozniško znanje in spretnosti ter sposobnost ukrepanja v prometni nesreči, pri čemer je bilo treba tudi nuditi prvo pomoč ponesrečencu.

Deset najuspešnejših deklet in fantov

Najuspešnejša pri letošnjih finalnih izzivih sta bila Litijčanka Laura Cerovšek, dijakinja 4. letnika Gimnazije Litija, in Luka Gril, 21-letni študent strojne fakultete Univerze v Ljubljani, doma iz Slovenj Gradca. Poleg prestižnega naslova Najboljši za volanom in vloge mladih AMZS ambasadorjev varne vožnje sta osvojila tudi glavno nagrado, eno leto se bosta lahko vozila vsak s svojo ford fiesto active.

Rezultati finala: