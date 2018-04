Pomagal Oplu in zaslužil millijon evrov?

Predsednik avtomobilskega koncerna PSA Carlos Tavares bi lahko za svojo vlogo pri prevzemu in prestrukturiranju Opla dobil dodaten milijon evrov bonusa.

Carlos Tavares, predsednik koncerna PSA Peugeot Citroen Foto: Reuters

Za zdaj še ni znano, ali bo Carlos Tavares, ki uspešno vodi koncern PSA Peugeot Citroen in je lani spomladi pod svoje okrilje vzel tudi nemški Opel, bonus zares dobil. O tem bodo odločali na letnem srečanju z delničarji francoskega avtomobilskega koncerna. Odločitev bo v času zniževanja stroškov pri Oplu in grožnje z zapiranjem tovarn zagotovo občutljiva v odnosu do zaposlenih.

Od rdečih proti zelenim poslovnim številkam

Opel je pod lastništvom General Motorsa od leta 1999 izgubil milijardo evrov, od tega leta 2016 257 milijonov evrov. V prvih petih mesecih lanskega leta so izgube znašale 179 milijonov evrov. Po načrtih zdajšnjega vodstva bi lahko Opel postal dobičkonosen do leta 2020.

Če bi delničarji potrdili Tavaresovo plačo za lansko leto, bi ta skupaj z različnimi kompenzacijami in delnicami dobil 6,7 milijona evrov. To bi bilo dva milijona evrov več kot leta 2016.