Policija svetuje: prostoročne ključe zaprite v kovinsko škatlo

Moderna tehnologija nam lahko olajša življenje, a obenem lahko tudi zagreni naš vsakdan. Prostoročni avtomobilski ključi so vsekakor močno izboljšali uporabniško izkušnjo, a v zadnjem času postajajo nadloga za številne lastnike novih avtomobilov. V Veliki Britaniji namreč policisti opozarjajo lastnike na vse bolj pogoste kraje avtomobilov, ko tatovi preberejo signal iz ključev in odpeljejo vozilo. Lastnikom tako svetujejo, da doma ključe odložijo v kovinsko škatlo ali kakšen drug namenski pripomoček, ki preprečuje oddaljeno branje varnostne kode.

Nacionalni policijski svet v Veliki Britaniji opozarja, da se je število ukradenih avtomobilov med majem in junijem povečalo za 3,1 odstotka. Velik del teh vozil je ukradenih na račun prostoročnih sistemov. Organizirane kriminalne združbe z uporabo relejne tehnologije za sprejem signala s ključa v hiši preprosto prenesejo signal na prenosno napravo, ta pa signal pošlje do avtomobila. S tem se vozilo odklene in omogoči zagon motorja.

Kako se pravzaprav sploh lahko kdo obvaruje?

Glede na informacije nacionalnega policijskega sveta lastnikom priporočajo hranjenje avtomobilskih ključev v kovinskih škatlicah ali namenskih torbicah, ki preprečijo uhajanje signala. "Medtem ko je hiter razvoj tehnologije dramatično izboljšal izkušnje voznikov, je po drugi strani dovolil kriminalcem izkoristiti slabosti v elektronski varnosti. Sodelujemo s proizvajalci, ki jim bomo pomagali razviti tehnologijo z deljenjem znanja in opreme, ki smo jo zasegli kriminalcem," je ob tej priložnosti pojasnila Jenny Sims, pomočnica načelnika policije.

Policisti ne le opozarjajo, ampak so v zadnjem času ujeli kar precej članov teh kriminalnih združb. Nedavno so jih sedem tudi obtožili, saj so sodelovali pri kraji več kot petdesetih avtomobilov v skupni vrednosti 2,8 milijona evrov. V Liverpoolu so obtožili še pet kriminalcev, tudi oni so ukradli več deset avtomobilov v vrednosti treh milijonov evrov.