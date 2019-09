Po 109 letih slovo enega najstarejših letališč #foto

Po 109 letih je vrata zaprlo najstarejše kitajsko letališče v Pekingu in tako dalo prostor futurističnemu novemu letališču Daxing. Kitajci bodo predvidoma kmalu postali največji letalski trg na svetu. Samo prek Daxinga naj bi čez nekaj let potovalo do 100 milijonov potnikov letno.

Ko je vzletno stezo zapustilo letalo družbe China United Airlines na letu KN5830, je po 109 letih prenehalo delovati najstarejše kitajsko letališče Nanyuan. Isti dan je njegovo vlogo prevzelo bistveno novejše in futuristično letališče Daxing.

Zgradila ga je še dinastija Čing

Letališče so odprli leta 1910, ko je Kitajski vlada še zadnja dinastija Čing (znana kot tudi kot Mandžu). To je bilo prvo letališče na Kitajskem, kjer so leta 1913 odprli tudi prvo kitajsko letalsko akademijo. Ta je usposobila okrog 100 pilotov.

Pozneje so letališče s podaljševanjem vzletno-pristajalnih stez in nadgradnjo letališke zračne kontrole razširili Japonci, po koncu 2. svetovne vojne in kapitulaciji Japonske pa so letališče uporabljale vodilne kitajske politične strukture.

Tu je skrivaj pristal tudi generalni sekretar ZDA

Skupno je bilo letališče v 109 letih uporabe priča dvema svetovnima vojnama, kitajski državljanski vojni in vzpostavitvijo Ljudske kitajske republike v letu 1949. Na tem letališču je leta 1971 skrivaj pristal tudi generalni sekretar ZDA Henry Kissinger, ki se je prišel dogovarjati za zgodovinski obisk takratnega ameriškega predsednika Richarda Nixona.

Leta 1986 so Kitajci ustanovili letalsko družbo China United Airlines, ki je bila v vojaški lasti. Zato so tudi lahko uporabljali to vojaško letališče za civilne polete, pozneje pa so letališče uporabili tudi za svoj osrednji center. Kljub privatizaciji družbe so to letališče uporabljali tudi po letu 2004.

Notranjost terminala novega letališča Daxing v Pekingu. Foto: Reuters

Slovo starega, odprtje novega letališča

Septembra leta 2013 so zgradili nov terminal. Namesto prejšnjih 2,8 milijona potnikov je bilo z njim letališče letno sposobno prepeljati šest milijonov potnikov. To je bilo sicer eno izmed dveh mednarodnih letališč v Pekingu. Letališče Capital International bo ostalo v uporabi in je trenutno drugo najbolj prometno letališče na svetu.

Letališče Nanyuan bodo po zaprtju spremenili v letalski muzej, vse operativne funkcije pa preselili na novo letališče Daxing. To so začeli graditi leta 2014, projekt pa je stal 11,5 milijarde ameriških dolarjev. Letališče je gradilo okrog 40 tisoč delavcev. Eden njegovih zaščitnih znakov je velik terminal, ki ustreza velikosti 97 nogometnih igrišč. Iz ptičje perspektive spominja terminal na obliko morske zvezde.

Leta 2025 bo predvidoma Daxing sprejel 72 milijonov potnikov in dve milijoni tovora letno. Po še bolj ambicioznih napovedih bi lahko takrat letno prek letališča potovalo celo 100 milijonov potnikov. Kitajci želijo leta 2022 prehiteti ZDA in postati največji svetovni letalski trg.