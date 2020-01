Obuditev znamke, ki je lani v Sloveniji prodala 37 avtomobilov?

Subaru je sinonim za vzdržljive avtomobile, bokserski motor in štirikolesni pogon, nekoč pa so subaruji sloveli tudi po bliskovitih zmagovalnih dirkalnih avtomobilih. Toda v Evropi je ta znamka padla na obrobje. Uvoznika za Slovenijo ni, vsak izmed štirih trgovcev avtomobile uvaža sam in goji odnos do baze stalnih strank. Subaru je že predstavil blagi hibridni pogon, še obsežnejšo elektrifikacijo – predvsem po zaslugi sodelovanja s Toyoto – pa napoveduje za prihodnje desetletje.

Nepozabna subaru impreza WRC, za volanom pa nekdanji svetovni prvak Colin McRae. Foto: Reuters Japonska znamka Subaru je postala znana po vzdržljivosti in robustnosti svojih avtomobilov, prav tako pa tudi po uspehih v avtomobilskem športu in izoblikovanju znamke prek uspehov v svetovnem prvenstvu v reliju. Njihov prvi in najboljši promotor je bil v devetdesetih letih Colin McRae, za njim pa sta s Subarujem naslov svetovnega prvaka v reliju osvojila še Richard Burns in Petter Solberg. Ko so se ustavili športni uspehi, je začela počasi toniti tudi zvezda te japonske znamke na evropskem trgu.

In ti avtomobili so ostali znani predvsem po vztrajanju pri bokserskem tipu motorja. Pri tem so valji razporejeni vodoravno, para batov pa se gibljeta v nasprotni smeri. Nizek prerez motorja omogoča nizko težišče in boljšo stabilnost, zagotavlja prepoznaven zvok in se odlično poda še eni prepoznavni lastnosti subarujev – stalnemu štirikolesnemu pogonu.

Štirje preostali trgovci so lani v Sloveniji prodali 37 subarujev

Subaru je tudi v Sloveniji v zadnjih letih prodajno nazadoval. Neposrednega uvoznika v Sloveniji po umiku družbe Interservice nima več, za prodajo pa skrbijo še štirje pooblaščeni trgovci v Ljubljani, Mariboru, Kranju in na Vrhniki. Znamka se lani ni uvrstila med 30 najuspešnejših na slovenskem avtomobilskem trgu, kaže bruto statistika prodaje Sekcije avtomobilskih uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Subaru je namreč lani prodal le 37 avtomobilov. Od tega še največ športnih terencev XV-jev, in sicer 18, ob tem pa še sedem outbackov, pet imprez in foresterjev (od tega dva s hibridnim pogonom) in dva športna avtomobila BRZ.

"Uvoznika znamke ni več in vsak od trgovcev je uvoznik sam zase. Cenovno politiko nam še naprej določajo v Italiji. Mi imamo 30-letno tradicijo servisa teh avtomobilov in zato tudi ljudje še ostajajo pri tej znamki. Torej zaradi servisa, izkušenj, tradicije. Pri mnogih se subaruji celo znotraj družin selijo iz roda v rod. Vsekakor je prednost tudi štirikolesni pogon, ki je še vedno povsem mehanski," nam je povedal Borut Kržič iz Subarujevega prodajno-servisnega centra na Vrhniki.

Eden zaščitnih znakov avtomobilov znamke Subaru je tudi bokserski tip motorja. Foto: Subaru

Letos nameravajo izdelati 1,1 milijona avtomobilov



Subaru namerava letos izven Japonske izdelati rekordnih 410 tisoč avtomobilov, kar je predvsem odgovor na veliko povpraševanje v ZDA. Skupna proizvodnja se bo tako povečala na 1,1 milijona vozil, kar je v primerjavi z lanskim letom 11-odstotno povečanje. Subaru je lani prodal dober milijon vozil. Glavni trg so z naskokom ZDA, Evrope pa pri Subaruju v poročilu prodajnih rezultatov sploh posebej ne omenjajo.

Prodaja Subaruja v 2019 in načrti za 2020:

2019 Načrti 2020 Japonska 131 tisoč 131 tisoč ZDA 700 tisoč 725 tisoč Kanada 58 tisoč 60 tisoč Avstralija 40 tisoč 42 tisoč Kitajska 25 tisoč 28 tisoč Ostalo 88 tisoč 84 tisoč SKUPAJ 1,042 mio. 1,070 mio.

Starejši subaruji so bili vselej zaščitni znak vzdržljivih, vsestranskih in robustnih avtomobilov.

Impreza v Sloveniji ponuja štirikolesni pogon za 20 tisočakov, le da v tej ceni manjka nekaj sicer pričakovane opreme (samodejna klimatska naprava ...). Ta avtomobil "golfovega" razreda nudi le 1,6-litrski motor. Foto: Subaru

Prek lastnika Toyote do elektrifikacije pogonov

Subaru se je dolgo upiral razvoju resnejše elektrifikacije svojih pogonov, zdaj pa so na tem področju vendarle predstavili bolj konkretne načrte. Napoveduje jih koncept električnega crossoverja, ki ga Subaru razvija skupaj s Toyoto. Ta bo na ceste pripeljal leta 2025, do leta 2030 pa želijo pri Subaruju doseči že 40-odstotno raven elektrifikacije pri svoji globalni prodaji.

V obdobju zahtevnega (in dragega) prilagajanja okoljevarstvenim standardom so manjši proizvajalci kot Subaru še posebej na udaru. Elektrificirani pogoni bodo pomagali zadovoljiti tem okoljevarstvenim ciljem, vodstvo družbe pa se zaveda, da bodo morali skrbeti tudi za lastno prepoznavnost na avtomobilskem trgu in nove tehnološke inovacije.

Hibridni pogon bodo prilagodili bokserskemu tipu motorja

Do leta 2030 si na primer med svojimi vozniki želijo odpraviti smrtne žrtve, je dejal predsednik družbe Tomomi Nakamura. V primerjavi z letom 2010 želijo do leta 2050 ogljični odtis svojih avtomobilov zmanjšati za 90 odstotkov. Varnost želijo izboljšati z boljšo stabilnostjo vozil in dodatnim razvojem lastnega paketa asistenčnih sistemov pod imenom Eyesight.

Subaru trenutno že ponuja mehki hibidni pogon e-boxer, pri novih hibridih pa bodo izkoriščali že znano tehnologijo Toyote. Njihov sistem z dvema motorjema bodo prilagodili lastnemu tipu vodoravno delujočega motorja in štirikolesnega pogona.

Vroče vprašanje: Subaru nazaj v WRC?



Pred 20 leti je imel Subaru prek britanskega Prodriva izjemno močno tovarniško ekipo v svetovnem reliju. Takrat so impreze postali pravi kultni avtomobili, ki so še danes vroča želja avtomobilskih zanesenjakov. Toda spomini bledijo, menjajo se generacije voznikov in tudi čustva nekdanjih navijačev McRaea, Burnsa in Solberga se hladijo.



16. decembra 2008 se je Subaru umaknil iz svetovnega relija in od takrat je bil dejansko vsako leto bolj oddaljen od športa, ki ga je nekoč pretvoril v kultno znamko. Toda vroče govorice napovedujejo povratek Subaruja leta 2022, ko bodo dobili dirkalniki WRC prvič tudi hibridne pogone. Ker je Toyota 20-odstotni lastnik Subaruja in je lani osvojila svetovni reli naslov med vozniki (predlani pa med proizvajalci), bi lahko zagnanost Akia Toyode v reli poslala spet tudi subaruje.



Odločitev o tem bo predvidoma padla letos do spomladi, ko bodo morali proizvajalci tudi pristopiti k novi tehnični usmeritvi dirkalnikov WRC s hibridnim pogonom.