Novo iz Jeepa: to je njihov najmanjši SUV #foto

Jeep si želi v Evropi povečati svoj tržni delež. Eden od adutov bo njihov sploh prvi električni in najmanjši športni terenec do zdaj. Novi štirimetrski avenger na evropske ceste prihaja prihodnje leto.

Tudi Jeep se pripravlja na elektrificirano prihodnost in avenger je njihov prvi povsem električni športni terenec. Obenem je to najmanjši SUV, ki so ga do zdaj izdelali. Pri njegovem razvoju so bili osredotočeni predvsem na kupce v Evropi, ki so jim avtomobil tudi dimenzijsko prilagodili. Prihodnje leto bo evropski trg segmenta B SUV znašal 2,2 milijona vozil. Vsak peti novi prodani avtomobil bo kompaktni SUV.

Foto: Jeep

16 centimetrov krajši od renegada

Avenger je dolg 4,08 metra, tako da je 16 centimetrov krajši od modela renegade.

Novi avenger bo nastal na novi različici električne platforme ECMP. Pri Jeepu obljubljajo zelo dobre terenske zmogljivosti in 20-centimetrsko oddaljenost od tal, kar naj bi avtomobil na trgu naredilo dovolj posebnega.

Brez polnjenja v praksi več kot 300 kilometrov

Avenger bo imel baterijo s kapaciteto 54 kilovatnih ur, kar po standardu WLTP obljublja doseg do 400 kilometrov. Moč polnjenja na polnilnicah DC bo do 100 kilovatov, na polnilnicah AC pa do 11 kilovatov. Za pogon bo skrbel elektromotor z močjo 115 kilovatov in 260 njutonmetri navora.

Štiri metre dolgega avengerja bodo izdelovali v tovarni v poljskem Tychyju. Čeprav so ga izdelali z mislimi na evropske kupce, ga bodo pri Jeepu prodajali tudi v Koreji in na Japonskem. Izjema pa bodo ZDA, kjer avengerja ne bodo ponujali.

Foto: Jeep

Foto: Jeep