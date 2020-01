Novi avtomobili za Hrvate: med njimi tudi ferrari in bentleyji

Na Hrvaškem so lani prodali slabih 63 tisoč novih osebnih avtomobilov. Med prvič registriranimi tudi tri vozila znamke Bentley in en ferrari. Kar tri tretjine vseh avtomobilov so kupile pravne osebe, med njimi predvsem družbe »rent-a-car«.

Avtomobilski trg pri naših južnih sosedih je že tradicionalno specifičen, saj ima Hrvaška izrazito turistično ponudbo in del te so tudi podjetja »rent-a-car« za izposojo vozil. Ta podjetja v največji meri tudi sooblikujejo razmere na avtomobilskem trgu.

Na vrhu renault clio, škoda octavia in volkswagen golf

Hrvaški trgovci so tako lani prodali skoraj 63 tisoč novih osebnih avtomobilov, kar je bilo 4,8 odstotka več kot leta 2018. Najuspešnejša znamka je bila Volkswagen s kar 13,5-odstotnega deleža, sledili sta znamki Škoda (9,3 %) in Renault (9,2 %). V prvi deseterici so bile še znamke Opel, Dacia, Suzuki, Peugeot, Hyundai, Fiat in Toyota, kažejo podatki hrvaške agencije Promocija plus.

Medtem ko so bili najbolj priljubljeni posamezni modeli renault clio, škoda octavia in volkswagen golf, je statistika registraciji zabeležila tudi enega ferrarija, tri bentleyje in pet maseratijev.

Fizičnim kupcem le četrtina trga

Razmere na realnem trgu so sicer bistveno manj bleščeče. Podatki kažejo, da je tri četrtine teh novih avtomobilov kupile pravne osebe, le eno tretjino pa konkretni fizični kupci. Tudi leta 2018 je bilo razmerje med pravnimi in fizičnimi osebami na Hrvaškem podobno.

Pred dvema letoma so Hrvati kupili tudi okrog 80 tisoč rabljenih avtomobilov, ki so bili v povprečju stari več kot sedem let. Povprečna starost osebnih avtomobilov v celotnem hrvaškem voznem parku je bila predlani več kot 12 let.