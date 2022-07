Nova zapora ceste v Ljubljani, ki bo pojezila voznike

Zaradi gradnje kopališča Ilirija in urejanja kanalizacije bo od jutri zjutraj do nedelje popoldan zaprta Bleiweisova cesta na odseku med Šubičevo ulico in Celovško cesto. Voznikom, ki bodo potovali proti Viču, bo na voljo le daljši obvoz mimo Šiške po Večni poti ali Resljevi, ki se bo nadaljeval skozi predor pod ljubljanskim gradom.

Na začetku junija so zaprli vozni pas na Bleiweisovi cesti proti Viču. Zapora naj bi trajala do srede junija, a so kasneje zaporo podaljšali do konca avgusta. Ta vikend bodo v celoti zaprli Bleiweisovo, kar bo kljub vikendu prineslo kar precej zastojev in jeze pri voznikih. Obvoz proti Viču je namreč preko Resljeve in Predora pod Gradom ali preko Šiške in po Večni poti.

Gradnja kopališča Ilirija bo trajala dve leti

MOL je imel prenovo kopališča Ilirija v načrtih že več kot pet let, a so letos spomladi le podpisali pogodbo z izvajalcem in pričeli z deli. Projekt je (za zdaj) ovrednoten na 53 milijonov evrov, za celoten projekt (skupaj z nakupom zemljišč, priprave dokumentacije, urejanja okolice …) so predvideli za 60 milijonov evrov stroškov. Poleg kopališča pa MOL namerava zgraditi tudi novo športno središče, ki bo zajemal dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko ter dvorano za gimnastiko, aerobiko in borilne veščine. V novem središču bo tudi muzej slovenskega letalskega konstruktorja in športnika Stanka Bloudka. Ta je bil do začetka druge svetovne vojne med vodilnimi pri športnem društvu Ilirija.

Dela bodo trajala približno dve leti, pričakovan konec gradnje je spomladi leta 2024. Foto: Google Maps Street View