Ni vse v velikih: vulkanizer v Ljubljani s posebno steno #video

Majhna vulkanizerska delavnica v Ljubljani, stara že več kot 50 let in del domače stanovanjske hiše, ima steno z zanimivimi starimi platišči.

Posel avtoserviserjev in vulkanizerjev so v zadnjih desetletjih resda prevzeli veliki centri, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo velikoserijsko. Vseeno pa je v mestu mogoče najti tudi še majhne servisne in vulkanizerske delavnice, ki so preživeli ostanki tovrstnih storitev in nekega povsem drugačnega družbenega in avtomobilskega okolja.

Silvester Šurk je imel prvi stroj za centriranje pnevmatik v takratni Jugoslaviji. Foto: Ford

"Že moj dedek Silvester je bil v tej isti delavnici vulkanizer, in sicer v šestdesetih letih," nas je pozno zvečer, ko je ravno odpravil še zadnjo poznopopoldansko stranko, pozdravil Urban Šurk. Njegov dedek je v Ljubljano pripeljal prvi stroj za centriranje pnevmatik v takratni Jugoslaviji. Ta stroj zdaj obnavljajo in kmalu bo na ogled v Tehničnem muzeju v Bistri.

V delavnici v Polju v Ljubljani je le en stroj za vulkanizerske storitve in Urban ga zažene šele popoldan, ko konča svojo prvo službo. Skupaj s prijateljem jeseni opravita tudi več kot 20 menjav dnevno. Ta del avtomobilskega posla tu poteka drugače kot v velikih centrih. Večino strank osebno pozna še iz časov, ko je delavnico vodil oče.

Stena slavnih: dirkaška platišča z razcefranimi pnevmatikami

Posebnost delavnice pa so stara dirkaška platišča, ki krasijo eno izmed sten. To so primerki platišč, ki so jih v devetdesetih letih v različnih pripetljajih na dirkah v Sloveniji poškodovali takratni vozniki, kot so bili Anton Grum, Aleš Črnivec, Martin Črtalič in podobni. Dirkaška platišča z razcefranimi pnevmatikami bi prav gotovo znala povedati marsikatero zanimivo anekdoto. V delavnici jih je zbral že Urbanov oče Silvin.

