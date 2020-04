Neverjetno: dragoceni avto in razbijaški pohod v ZDA #video

Voznik tega izjemnega športnega avtomobila, policija ga je že identificirala kot 33-letnega Benjamina Chena, je na ulicah New Yorka povzročil pravi kaos. Iz za zdaj še nepotrjenega razloga – zagotovo pa avtomobila ni ukradel – je divje vozil po ulicah in se zaletel v več avtomobilov. Nazadnje je svoj dragoceni avtomobil uničil tudi sam.

Uničil svojega in še štiri avtomobile

Policisti so ugotovili, da se je s porschejem najprej zaletel v enega izmed parkiranih avtomobilov. Nato je pobegnil s kraja nesreče in se pozneje zaletel še v tri avtomobile. Pri tem je prevozil tudi rdečo luč na semaforju, nato pa zaradi poškodb vozila moral končati svojo vožnjo. Policisti so mu odvzeli prostost.

Gemballa mirage GT je izpopolnjena različica porsche carrere GT. Izdelali so le 25 takih avtomobilov, poganja pa ga 5,7-litrski motor V10 z močjo 493 kilovatov (610 "konjev") in 630 njutonmetri navora. Do sto kilometrov na uro pospeši v 3,7 sekunde, najvišja hitrost pa je 370 kilometrov na uro. Vrednost avtomobila je ocenjena na vsaj okrog tri četrt milijona dolarjev.



Registrska oznaka avtomobila je bila Nine 80, s tako oznako pa je mogoče ta avtomobil videti v več predhodnih videih z YouTuba.