Ne le Tesla: revolucionarne stroje iz Italije želijo tudi drugi

Foto: IDRA Group Partnerstvo Tesle in italijanskega podjetja IDRA, ki v Travagliatu pri Brescii izdeluje velikanske stiskalnice za večje karoserijske dele, je v zadnjih letih napovedalo velike premike pri proizvodnji avtomobilov. Tesla s pomočjo teh strojev naredi ulitek za ves sprednji in ves zadnji del, ki ju nato skupaj z vmesnimi baterijami sestavi v en avtomobil. S takim pristopom ima avtomobil le še tri večje dele, to pa vpliva na hitrost in stroške proizvodnje.

Tesla je uporabljala stiskalnice z oznako 6100, kar pomeni šest tisoč ton stiskalne moči. Ob tem imajo tudi že stiskalnico 9000, ki je velika kot manjša hiša oziroma igrišče za tenis.

Naročajo jih tudi že v Koreji in Evropi

Po Tesli so osnovno stiskalnico že izdelali za Ford, med novimi naročniki pa je neuradno tudi korejski Hyundai. Oba proizvajalca naj bi nov stroj uporabljala najprej za razvojni del procesa izdelave novih avtomobilov. Med naročniki večjega tipa stiskalnic je tudi proizvajalec premijskih avtomobilov iz Evrope.

IDRA je Tesli že poslala 14 svojih stiskalnic, med temi dve 9000 za proizvodnjo poltovornjaka cybertruck v tovarni v Austinu. Skupno so z avtomobilskimi proizvajalci podpisali pogodbe za 25 stiskalnic, od tega so jih do zdaj 21 že dostavili naročnikom.

Za letno proizvodnjo 500 tisoč avtomobilov potrebuje proizvajalec šest stiskalnic, je poročal Reuters.