Malo po francosko, veliko po nemško: letos izbor za 500 Slovencev?

Ob poplavi novih proizvajalcev, modelov in najrazličnejših oznak je osvežujoče srečati tudi avtomobil, ki ga poimensko pozna praktično vsak.

Opel astra se po cestah vozi že več kot 30 let, in čeprav se je nemški proizvajalec v tem času soočal s številnimi težavami, bil na robu bankrota in prešel v francosko last, je astra ostala v svojem bistvu še vedno enak avtomobil kot nekoč. Je avtomobilska klasika spodnjega srednjega razreda, ki ni dobila prav nobenih trendovskih potez križancev ali celo športnih terencev. V izboru za Slovenski avto leta je opel astra leta 2016 zmagala v prejšnji generaciji, ko je bil Opel še pod lastništvom General Motorsa.

Astrini oblikovalci so avtomobilu poskusili vtisniti nekaj nemškega pridiha. Foto: Gregor Pavšič

Dva finalista, to sta peugeot 308 in opel astra, sta dober primer novodobnih razmer v avtomobilski industriji in racionalizacij znotraj velikih koncernov. Avtomobili z iste platforme, na drugi strani pa poskusi znamk, da izpostavijo svojo tradicijo, da učinkovito delajo na svoji znamki, svojih potezah in svoji zgodbi. Oba avtomobila, čeprav tehnično zelo podobna, in oba tudi klasični kombilimuzini, sta si iz vidika uporabnika tudi zelo različna.

Astra je z novo generacijo praktično enako dolga kot predhodnica, tudi medosna razdalja je narasla le za dober centimeter. Na zadnji klopi občutek ostaja dokaj utesnjen in prostora je tam zgolj za silo dovolj, ne ponuja pa nikakršnih presežkov. Toda to je realnost kombilimuzin na zasnovi termičnih motorjev, saj se znotraj istega dimenzijskega razreda težko kosajo s prostornostjo športnih terencev.

Astra tudi po več kot 30 letih ostaja tipična kombilimuzina spodnjega srednjega razreda. Foto: Gregor Pavšič

Astra je izza volana bo klasična kot sestrski peugeot 308. Foto: Gašper Pirman

Karavan in priključni hibrid šele prihajata

Astra je oblikovana nekoliko manj drzno ali celo rahlo futuristično kot peugeot 308, saj z bolj neposrednimi linijami tudi lažje izraža svoje nemško poreklo. To je Oplu tako oblikovalsko kot tudi tehnično dobro uspelo že s corso, enako zdaj nadaljuje tudi astra. V notranjosti je po nemško ergonomično izpopolnjena. Vse je bolj klasično, a še vedno tudi moderno. Več gumbov je še fizičnih. Vožnja je prepričljivo dobra in udobna, le pri motorjih je izbira dokaj skopa − na voljo je predvsem 1,2-litrski trivaljni turbobencinski motor s 130 "konji".

Polovico aster so prodali z opremo elegance in omenjenim motorjem. Pri tem je ročni menjalnik v prednosti pred samodejnim osemstopenjskim, vseeno pa je razmerje med obema vse bolj izenačeno. Astra s 130-"konjskim" motorjem, ročnim menjalnikom in opremo elegance po rednem ceniku stane od 27.740 evrov naprej. Po besedah trgovcev je z vsemi popusti znašala povprečna prodajna cena za astro vseeno 25 tisočakov.

Astra za zdaj še nima svoje karavanske izvedbe. Ta na slovenske ceste prihaja letos. Skupno namerava Opel prodati okrog 500 vozil, od tega 200 karavanov. Novost v ponudbi motorjev bo tudi priključnohibridni in povsem električni pogon, kjer je ime peugeot 308 znotraj Stellantisa očitno prednost.

Nekaj več o položaju astre na slovenskem trgu tudi v spodnjih odgovorih uvoznika znamke Opel v Sloveniji.

Prostora zadaj ni na pretek. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Dobra zmes digitalnega zaslona in klasičnih analognih gumbov. Foto: Gregor Pavšič

Kakšen bo prodajni izkupiček avtomobila v letu 2022, kakšni so obeti za leto 2023?



S prodajo nove astre v prvem letu smo relativno zadovoljni, v istem stavku pa moramo dodati, da jo je v veliki meri krojila razpoložljivost vozil. Prva vozila so na trg prišla šele v mesecu maju in tudi začetek na trgu zelo popularne karavanske različice sports tourer je bil prestavljen na leto 2023. V splošnem pa še vedno velja, da trenutna proizvodnja ne zadosti povpraševanju. Prihodnost je sicer še vedno težko napovedovati zaradi več dejavnikov na trgu, kot so cene surovin, energentov in ne nazadnje proizvodnje. Vsekakor pa ostajamo optimistični in verjamemo, da bomo astrine prodajne rezultate iz leta 2022, to je 115 prodanih vozil, krepko presegli. Letos želimo prodati 300 petvratnih aster, s prihodom karavanskega modela v sredini leta pa bi se številka lahko povzpela še za dodatnih 200 vozil.



Kako je v povprečju opremljen avtomobil (oprema, motor) in kolikšna je okvirna povprečna cena prodanega avtomobila?



Največ aster, skoraj 50 odstotkov, prodamo z nivojem opreme elegance, sledita vstopna modela edition in GS, najbolj opremljena astra ultimate pa ostaja ekskluzivna in butična tudi po številu naročil, saj jih je le za vzorec (slaba dva odstotka).



Največ aster elegance na slovenskih cestah vozi na bencin, z močjo motorja 96 kilovatov in s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Naj dodamo, da je ravno pri modelu elegance ponudba ročnega v primerjavi z avtomatskim menjalnikom vedno bolj uravnotežena. Ročnih menjalnikov je še vedno več, a se vendarle delež avtomobilov z avtomatskim menjalnikom povečuje. Okvirna povprečna cena astre elegance je ob nakupu z Opel financiranjem dobrih 25 tisoč evrov.



Kakšen profil kupca se odloča za ta avtomobil (predvsem starost, delitev na spol, če je razlika očitna …)?



Znamka Opel kupce še vedno navdušuje in dojemajo jo kot zaupanja vredno blagovno znamko s tradicijo, ki je predvsem po zaslugi novih modelov, kot je opel astra, v koraku s časom. Zato ne preseneča, da so kupci astre glede na spol precej uravnoteženi, čeprav statistika še vedno govori v korist moških (slabih 60 odstotkov), ki so v zrelih letih. Veseli pa nas, da smo nagovorili tudi mlajše kupce, stare med 30 in 40 let, ki predstavljajo četrtino vseh kupcev.



Kakšno je razmerje med fizičnimi in pravnimi kupci?



Fizični kupci predstavljajo skoraj 40 odstotkov, preostali so pravne osebe, ki avtomobil prepoznavajo kot primeren avto za službene/poslovne namene.



Koliko kupcev še zanima ročni menjalnik?



Zanimanje zanj sicer resda pada, a je še vedno na koncu največ prodanih avtomobilov z ročnim menjalnikom. Razlog je cena, saj je samodejni menjalnik še vedno malenkost dražji, a je to na koncu še vedno (ali pa vedno bolj) odločilni dejavnik. Je pa res, da se razmerje vedno bolj izenačuje.