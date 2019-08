Male kuharske in avtomobilske skrivnosti Filipa Flisarja

Preberi superintervju o najlepših trenutkih našega šampiona, ki se mu je življenje v zadnjem desetletju korenito spremenilo. Vrhunski športni dosežki so prinesli prepoznavnost, brki in brada slavo, simpatičnost in izjemen značaj pa priljubljenost. Filip tokrat razkriva še svoj najljubši kuharski recept in pove, katere stvari so stalnica v njegovem življenju.

Deset let. Povej, kako si se spremenil, kaj vse je drugače in kaj je ostalo enako?

Zagotovo je moje preteklo desetletje najbolj zaznamoval smučarski kros, pred nekaj več kot desetimi leti sem nehal tekmovati v alpskem smučanju in se podal v bolj divje smučarske vode. Največja sprememba pa je bilo zagotovo rojstvo otroka. Vav, kakšna dobra dogodivščina, čeprav je zdaj v mojem življenju zagotovo manj spontanosti. Ampak to mi je všeč! Začasno sem zamenjal kraj bivanja, živimo na Ptuju, a se želim z družino vrniti v rodni Maribor. Kako se je spremenil moj videz? Iz gologlavega Filipa sem postal brkati Filip, znamenite brke pa zdaj zamenjal za brado. Zdaj veliko lažje jem, haha! Drugače pa po srcu ostajam enak: preprost sem, nisem zahteven. Že vseskozi imam najraje druženja z dobrimi ljudmi in družino, domačo hrano, čas na kolesu, poletje pa mi je še vedno ljubši letni čas kot zima.

So tvoje (pomembne) odločitve impulzivne ali spremembam nameniš več premisleka? Težave rešuješ sam ali jih deliš in zaupaš? Kaj pa srečne trenutke?

Odločitvam zagotovo namenim preveč razmisleka. Še naročilo pice je zame stresno (smeh, op. p.). Sem tipična tehtnica po horoskopu, razmišljam, premišljujem, tehtam. Za tisto, za kar se odločim, pa se odločim trdno, brez popuščanja. Težave in razmišljanja načeloma zadržim bolj zase in jih poskusim najprej rešiti sam. Nisem pa trmast, zato jih ne zadržujem predolgo v sebi in jih delim z bližnjimi, če vidim, da jih bomo skupaj rešili bolje, hitreje. Najbolj zaupam partnerici Moniki. Srečne trenutke takoj rad delim tudi z ožjo družino in najboljšimi prijatelji.

Vemo, da obožuješ avtomobile. Kaj voziš in kateri model je tvoj sanjski? Imaš najljubšo barvo? Kaj meniš o električnih vozilih? Opereš avto sam?

Vozim Ford Mustang, trenutno pa imam za kratek čas športno naravnan Ford Focus RS. Moja najljubša barva avta je bela, kot sneg. Če bi slovenska zakonodaja to dopuščala, bi po cestah najraje vozil reli dirkalnike (smeh, op. p.).

Vedno bolj sem navdušen tudi nad električnimi vozili, zagotovo bi tak avtomobil imel za drugi, manjši družinski avto. Čeprav obožujem zvok dobrega motorja in vonja po bencinu ne more nadomestiti nič, ima elektrika zagotovo svoje prednosti.

Avtomobil najraje operem sam in priznam, da sem natančen, ne maram umazane notranjosti in s težkim srcem gledam, ko kdo v avtu drobi hrano (smeh, op. p.).

Že štiri leta zaupaš spletnemu zavarovanju WIZ Avto.

Z zavarovanjem WIZ smo se pred leti srečali po naključju. Všeč mi je svež, mlad in inovativen pristop blagovne znamke. Takoj smo se ujeli, saj so res super in imajo odzivno podporno ekipo. Najbolj me je pritegnilo to, da svoje avtomobilsko zavarovanje v hipu uredim prek spleta. Imam čisto vsa kritja, ki jih potrebujem (AO plus, kasko, asistenca …), in po svoje jih izberem z nekaj kliki. Dejansko zavarovanja WIZ urejaš z domačega kavča ali celo medtem, ko kuhaš (smeh, op. p.).

Podpora ob sklenitvi je res dobra, vedno ti pomagajo, če kaj potrebuješ. Tudi škodo sem v teh letih že imel, žal. Nazadnje sem posnel celo video, kako sem udaril v blatnik svojega mustanga. Takrat sem le poklical na WIZ in pomagali so mi urediti vse glede škode.

Če opišem zavarovanje WIZ na kratko: enostavno, ugodno, odzivno, zaupanja vredno. Moji avtomobili so bili v teh letih deležni popolnega avtomobilskega zavarovanja!

Top 3 najboljši spomini oz. doživetja?

Zagotovo rojstvo hčerke, neverjetna izkušnja. Zelo dobro pa si bom zapomnil tudi leto 2015 in tekme svetovnega prvenstva, takrat sem v Kreischbergu v smučarskem krosu postal svetovni prvak. Najlepše je bilo opazovati, kako so me vsako vožnjo, ki me je bližala zlati medalji, v ciljni areni z glasnimi vzkliki pričakali prijatelji in družina. Vsako vožnjo so imeli moji najzvestejši navijači na sebi manj oblačil, haha. Tretja nepozabna izkušnja pa je bil absolventski izlet. Z največjim veseljem bi se vrnil na grški otok Zakintos in vse podoživel še enkrat.

Vemo, da obožuješ kuhanje. Katero jed obožuješ od mladih nog? Katero zahtevno jed rad skuhaš za družino in prijatelje, če imaš dovolj časa?

Od malega obožujem sarme. Obožujem jih vse letne čase, ne le pozimi, vedno mi narišejo nasmeh na obraz. Kuhanje je moj hobi. Rad eksperimentiram, še posebej me zanimata turška in vietnamska kuhinja. Zadnje čase si sicer vse v življenju poenostavljam, zato tudi v kuhinji raje delam jedi iz manj sestavin, a te morajo biti vrhunske. Včasih želene sestavine s težavo dobim v Sloveniji. Kaj bi skuhal za bližnje? Počasi kuhano govedino s pirejem, ki mu dodam korenje in pastinak. Mislim, da je to ena boljših jedi, ki jih pripravim, poglejte fotografije za dokaz. Pa dober tek!