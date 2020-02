"Kdor vozi dražji avto, je manj obziren voznik!" Se strinjate?

Raziskave so se lotili na univerzi v Nevadi. Na stotine prostovoljcev so prosili, da so večkrat prečkali cestišča in dokumentirali vedenja voznikov avtomobilov. Pri tem so ugotovili, da so se lastniki dragih avtomobilov vedli slabše od preostalih. Zapisali so celo, da za vsakih dodatnih tisoč dolarjev vrednosti avtomobila raven pazljivosti na šibkejše udeležence prometa pade za tri odstotke, je poročal CNN.

Cesto so prečkali moški in ženske, prav tako belo- in temnopolti prostovoljci. Rezultati so pokazali, da so vozniki najpogosteje ustavili belopolti ženski. To se je zgodilo v 31 odstotkih primerov.

To dopolnjuje raziskavo univerze v Helsinkih, kjer so pod drobnogled vzeli 1.892 finskih voznikov.

Enako ugotavljajo tudi Finci

"Vozniki dražjih avtomobilov se bodo manj verjetno ustavili pred rdečo lučjo, dali prednost pešcem in bodo vozili bolj brezskrbno. Navadno so to egocentrični vozniki, ki so tudi trmasti in niso empatični," trdi Jan-Erik Lonnqvist z univerze v Helsinkih na Finskem.

Lonnqvist dodaja, da so to večinoma voznikih dražjih nemških avtomobilskih znamk, ki pa so resnici na ljubo na cesti tudi mnogo številčnejši in imajo za zdaj v premijskem razredu popolno prevlado.

Za prometne nesreče so v 95 odstotkih krivi vozniki oziroma človeški faktor. Izbira avtomobila pa bistveno vpliva na to, kako posameznik vozi, trdi kulturni in socialni antropolog Dan Podjed. Določeno vedenje voznikov "velikih nemških črnih limuzin" tako ni iz trte izvito, večje škode prestižnih avtomobilov beležijo tudi zavarovalničarji, so pred kratkim o podobni temi govorili tudi na dogodku Zavarovalnice Triglav.



Znanstveni sodelavec inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU Podjed je na okrogli mizi v okviru dogodka Anatomija slovenske vožnje dejal, da smo v avtomobilu drugačni in to, "kakšen avto imaš, vpliva bistveno na to, kako voziš". "Velja, da si to, kar voziš," je dodal.



Pri tem se je dotaknil stereotipov o domnevno slabi vožnji voznikov iz Celja ter voznikov "velikih nemških črnih limuzin", za katere velja, da so na cesti arogantni in ne upoštevajo pravil. "Ljudje se ne jezijo več na Celjane, ampak na kulture, ki so utemeljene na tem, kaj voziš," je pojasnil Podjed. Po njegovih ugotovitvah se vozniki avtomobilov najbolj jezijo na kolesarje, ki so tudi najbolj ogrožena in tvegana vrsta v prometu.



Slovenski vozniki se po njegovih besedah jezijo bolj pasivno-agresivno, kar pomeni, da grdo gledajo, pobliskavajo z lučmi, rahlo trobijo, rahlo pritiskajo na plin, delujejo torej avtodestruktivno. Toleranca na cesti pa je bistveno večja med kolesarji in pešci, saj imajo tudi večjo možnost medsebojne komunikacije, medtem ko smo v vozilu izolirani in lahko kvečjemu pokažemo kakšno gesto z roko, je dodal Podjed, ki se veseli avtonomnih avtomobilov.