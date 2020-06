Kako kupiti zagotovljeno dober rabljen avto?

Oglasno sporočilo

Na kaj vse mora biti stranka pri nakupu pozorna?

Kot prvo, na trgu je veliko preprodajalcev rabljenih vozil, ki v oglasih obljubljajo nekaj, v realnosti pa se lahko pokaže popolnoma druga zgodba. Prvi korak je zato obisk uradnih zastopnikov znamk, ker le-ti s svojim imenom in organizacijo jamčijo za tisto, kar je napisano o posameznem rabljenem vozilu. Pri tem so predvsem pomembni podatki o zgodovini servisiranja in realno prevoženih kilometrih. Čeprav velja splošno prepričanje, da je rabljeno vozilo boljše, če ima manj prevoženih kilometrov, pogosto to ne drži. Vozilo, ki ima v nekem časovnem obdobju več kilometrov, je voženo na daljših razdaljah, ima manj "hladnih" zagonov in je ob rednem servisiranju celo bolje tehnično ohranjeno. Običajno se potem prve informacije o rabljenem vozilu pridobi na spletnih portalih, kjer si lahko stranka izbere želene lastnosti in tehnične podrobnosti vozila. Pomembno pa je še, da stranka vozilo temeljito preveri.

Kako naj poteka pregled vozila?

Pregled vozila je sestavljen iz treh ključnih točk: pregled zunanjosti vozila, pregled notranjosti s kontrolo vse funkcijske in električno-elektronske opreme ter na koncu obvezne testne vožnje.

Kaj je pomembno pri pregledu zunanjosti vozila?

Pri zunanjosti je zelo pomembno, da je vozilo očiščeno in suho. Pregledati moramo spoje karoserijskih delov, stanje laka, morebitna odstopanja odtenkov barve, manjše pikice na pokrovu motorja so normalen pojav, večje pa lahko privedejo do rjavenja. Nato podrobno preverimo stanje pragov in obrobe koles ter smo pozorni na spodnji rob vrat in vsa tesnila na vratih in okoli stekel. Preverimo stanje pnevmatik, starost in morebitno nepravilno obrabo. Vsaj vizualno se pregleda tudi podvozje vozila, izpušno cev ter del okoli motorja in menjalnika, kjer ne sme biti ostankov olj in drugih tekočin. Na koncu pozornost namenimo še pogonskemu sklopu, predvsem stanju manšet okoli gibljivih delov ter zavoram.

Kaj pa je pomembno pri notranjosti?

Pri pregledu notranjosti vozila pozornost namenimo obrabi notranjih oblog, pregledamo sedeže, volanski obroč in prestavne ročice ter delovanje vseh električnih naprav in pripomočkov. Ob zagonu se morajo zasvetiti vse lučke in po nekaj sekundah ugasniti.

Na kaj smo pozorni pri testni vožnji?

S testno vožnjo ugotovimo, kako se vozilo obnaša na cesti. Najbolje je, da je motor pri zagonu hladen, steči mora gladko, brez nepotrebnih sunkov in ropota. Pri speljevanju moramo biti pozorni na prijemanje sklopke in pozneje na delovanje menjalnika in pretikanje med prestavami. Servovolan se mora v obe strani obračati lahkotno, brez zatikanja ali pokanja. Priporočljivo je ugasniti radio in ventilacijo, da lahko pozornost usmerimo v delovanje podvozja. To med vožnjo ne sme ropotati ali spuščati pretiranih glasov. Med vožnjo kdaj močneje pospešimo in zavremo, to je test sistema ABS, pri tem smo seveda pozorni na druga vozila in prometne predpise.

Kaj je zadnji korak?

Na koncu preverimo še vso dokumentacijo, pri čemer lahko preverimo določene podatke na posebnih portalih s pomočjo številke šasije, številke VIN. Če nam vozilo po pregledu napisanih lastnosti ustreza, se nato s prodajalcem dogovorimo še o primerni ceni in morebitnem financiranju.

Pri katerih znamkah in modelih opažate največji porast zanimanja?

Pri rabljenih vozilih je še vedno zelo zanimiv dizelski pogon, čeprav je nekaj več povpraševanja predvsem pri nižjih segmentih, tudi za bencinske modele. Na splošno je veliko povpraševanja po VW Golfu, izredno iskana pa je tudi karavanska različica; Passat, Touran. Zelo priljubljeni so tudi Škoda Octavia, Audi A4 in A6 in SEAT Leon. Je pa podobno kot pri prodaji novih vozil v zadnjih letih močan porast povpraševanja in nakupa modelov SUV; VW Tiguan in T-Cross, Škoda Kodiaq in Karoq, Audi Q3 in Q5 ter SEAT Ateca. Zanimanje se veča za e-vozila, a je ponudba trenutno še zelo majhna, tako da bodo prihodnja leta pokazala, kako se bo ta del trga razvijal.

Katera rabljena vozila ponuja program DasWeltAuto?

Ponuja rabljena vozila vseh znamk, torej ne samo koncernskih, temveč tudi vseh drugih. Najpomembnejši faktor pa je, da bo stranka dobila kakovostno, lepo ohranjeno in vzdrževano rabljeno vozilo.

Koliko partnerjev trgovcev sodeluje pri prodaji rabljenih vozil DasWeltAuto?

Trenutno je v naši mreži deset partnerjev, ki zastopajo znamko DasWeltAuto, so pa pri ponudbi in prodaji vključeni vsi partnerji naše pooblaščene trgovske mreže.

Kaj vse najdemo na portalu?

Na portalu ponujamo kar nekaj zelo uporabnih rubrik. Primerjavo vozil in podrobno iskanje glede na posamezne kriterije, stranke se lahko registrirajo na enotno bazo internetnega dostopa do vseh naših znamk, vključno z DasWeltAuto, in s tem pridobijo možnost dodajanja "zanimivih" rabljenih vozil na svoj seznam ter izberejo si lahko svojega serviserja in se prek interneta prijavijo na servisni termin. Mogoč je tudi direkten stik za posamezno vozilo prek e-pošte. Naj izpostavim še zelo uporabno funkcijo, to je shranitev iskanja rabljenega vozila. Posameznik si shrani kriterije svojega podrobnega iskanja in ko nekdo objavi novo rabljeno vozilo, ki ustreza tem kriterijem, je uporabnik o tem obveščen prek e-pošte s povezavo do novega želenega vozila.

Katere so bistvene prednosti nakupa rabljenega vozila prek programa DasWeltAuto?

Portal nudi varnost in zanesljivost pooblaščene trgovske mreže partnerjev Porsche Slovenija, kjer s preglednostjo pri odkupu in prodaji rabljenih vozil gradimo na zaupanju strank. Poleg tega so naša vodila še varnost, zanesljivost in preglednost.

Ali so kakšne ugodnosti pri takšnem nakupa vozila?

Ugodnosti je veliko. Možnost podaljšanega jamstva (12/24 mesecev) za rabljeno vozilo, ki je pred nakupom temeljito tehnično in optično pregledano ter profesionalno pripravljeno in urejeno, možnost odkupa starega vozila, pri čemer ima uporabnik na voljo testno vožnjo. Če recimo stranka v nekaj dneh ugotovi, da ji vozilo ne odgovarja, ima možnost zamenjave za drugo vozilo, seveda pod določenimi pogoji. S pomočjo Porsche Finance Group pa nudimo tudi ugodnosti pri financiranju in zavarovanju rabljenega vozila ter originalno dopolnilno opremo.

Katere so aktualne akcije pri DasWeltAuto?

Trenutno je aktualna akcija BONRV 700 za financiranje in zavarovanje, kot stalna ponudba pa so tedensko osvežena rabljena vozila v rubriki Ponudba tedna, ki je že dolgo najbolj obiskana rubrika DasWeltAuto.si. Stalno je v ponudbi tudi iskalnik za mlada rabljena vozila, stara do 18 mesecev, to so predvsem funkcijska vozila, testna, nadomestna in sponzorska iz pooblaščene trgovske mreže ter službena vozila Porsche Slovenija.

Pomembno je imeti avtomobil, ki mu lahko zaupamo. "Odlična rabljena vozila. Garantirano," se glasi slogan programa DasWeltAuto, prek portala pa ponuja preverjena rabljena vozila vseh znamk po dostopni ceni. Preverite ponudbo na DasWeltAuto.si.

