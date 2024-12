Piaggio bo končal z evropsko proizvodnjo (in prodajo) kultnega apeja in proizvodnjo preselil v Indijo.

Tricikel piaggo ape je bil sinonim povojne Italije in eno ključnih vozil za motorizacijo tako urbanih kot tudi ruralnih predelov države. Apeja so začeli proizvajati že leta 1948 in sicer v tovarni v Pontederi blizu Pise. Vozilo, ki sta ga zasnovala inženir Corradino D’Ascanio in industrialec Enrico Piaggio je s svojo kompaktno zasnovo dobilo mesto tako na ozkih mestnih ulicah kot tudi na italijanskem podeželju.

Prodaja le še v Indiji in severni Afriki

Vsaj v Evropi se po 76 letih zgodba apeja končuje. Zaradi vse ostrejših predpisov glede izpustov nadgradnja pogona za Piaggo ni več smiselna in zato bodo proizvodnjo iz Italije preselili v Indijo. Tam bodo apeja proizvajali še naprej tako za indijsko kot tudi severnoafriško tržišče. Apeja sicer v Indiji že izdelujejo od leta 1999.

V tovarni Pontendera bodo namesto apeja izdelovali majhna električna transportna vozila pod imenom porter. Ta so v različnih izvedbah dolga od 3,4 do 3,7 metra, njihova nosilnost pa znaša od 430 do 520 kilogramov. Za pogon skrbi elektromotor z močjo 10,5 kilovata, kapaciteta baterije pa znaša 17 kilovatnih ur.