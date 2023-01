Evropski avto leta: prepričljiva zmaga za Jeep

Foto: Car of the Year

Jeep avenger je prepričljivo zmagal v finalu izbora Evropski avtomobil leta. Foto: Car of the Year

Izbor za Evropski avtomobil leta poteka že 60 let. Ustanovili so ga leta 1964, ko je prva zmaga pripadla takratnemu roverju 2000. Časi so se do danes povsem spremenili in tudi letos je bilo finale v znamenju električnih pogonov.

Po glasovanju žirije je prepričljivo slavil jeep avenger, prvi električni model te ameriške znamke pot lastništvom Stellantisa. Avenger je prejel 328 točk, drugouvrščeni volkswagen ID.buzz pa 241 točk. Tretje mesto je pripadlo nissanu ariyi z 211 točkami.

Sledili so še kia niro (200 točk), renault austral (163 točk), peugeot 408 (149 točk) in dvojec toyota bZ4X-subaru solterra (133 točk).

V finalu so pričakovano tudi letos prevladovali električni pogoni. Foto: Car of the Year

V ponedeljek, 16. januarja, bomo razglasili tudi zmagovalca izbora Slovenski avtomobil leta 2023. V finalu so alfa romeo tonale, peugeot 308, opel astra, toyota corolla cross in citroen C5 X.

Druga zaporedna električna zmaga

V žiriji za izbor Evropski avtomobil leta je bilo letos, ko so suspendirali ruske člane, še 57 žirantov iz skupno 23 držav. Slovenijo je zastopal Sebastjan Plevnjak. Vsak med njimi je imel na voljo 25 točk, ki jih je moral razdeliti med finaliste - posamičnemu avtomobilu so lahko dodelili največ po deset točk, razdeliti pa so jih morali med vsaj pet avtomobilov.

Avenger je na mestu zmagovalca nasledil kio EV6, v prejšnjih dveh letih pa sta zmagovalca postala toyota yaris in peugeot 208.