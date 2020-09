Dobil je vse "brzince", prava drama pa v ozadju #foto

Domača avtomobilska sezona je v znamenju omejitev, ki so posledica prilagajanja ukrepom proti širitvi koronavirusa. Tako smo septembra dočakali šele drugi reli državnega prvenstva in tudi šele tretjo avtomobilsko dirko leta v Sloveniji. Organizatorji pa so morali reli ustrezno skrajšati na le šest hitrostnih preizkušenj in tudi središče relija iz Železnikov preseliti na Soriško planino.

Vseh šest hitrostnih preizkušenj, od tega dve različni, je v svoj prid odločil aktualni državni prvak Rok Turk (hyundai i20 R5) s sovoznico Blanko Kacin. Idrijska posadka sicer ni imela zelo velike prednosti in ta je bila manjša kot na prvem reliju sezone v Velenju. Kar dobro je namreč Turku za vrat dihal Aljoša Novak (škoda fabia R5), ki pa si je do cilja privozil 31 sekund zaostanka.

Turku rutinirana zmaga, Novak zadovoljen z majhnimi zaostanki

"Na reliju sem preizkušal tudi nekatere nove blažilnike in z enim od njih je bilo zjutraj tudi nekaj težav. Tempo je bil dober in vesel sem te zmage. Upam, da mi letos uspe odpeljati tudi še kakšen močnejši reli v tujini. To so želje, toda položaj na mednarodni sceni je zelo nepredvidljiv," je pojasnjeval Turk, ki je po dveh zmagah na poti proti novemu naslovu državnega prvaka. Zadnji reli sezone bo potekal v okolici njegove domače Idrije.

Zadovoljen je bil tudi Novak, ki je prvič po štirih letih vozil v Železnikih. Njegovi časi v primerjavi s Turkom so bili tokrat še bolj konkurenčni kot v Velenju. Zaostanek okrog četrt sekunde na prevoženi kilometer HP je bil za Novaka, v zadnjem času celo bolj vajenega dirk na makadamu kot asfaltu, zagotovo spodbuden.

Aljoša Novak je bil s škodo fabio R5 od Turka počasnejši za 31 sekund. Foto: Gregor Pavšič

Nekoč pri Janiju Trčku, danes pri Boštjanu Logarju – mitsubishi lancer EVO9. Foto: Gregor Pavšič

Povratek državnega prvaka iz sezone 2006

Tretje mesto se je sprva nasmihalo domačinu in povratniku Boštjanu Logarju, ki je pred meseci od nekdanjega prvaka Janija Trčka kupil mitsubishi lancer EVO9. Kljub nekoliko zastareli tehniki je Logar, slovenski državni prvak pred 14 leti, začel odlično in bil hitrejši od Aleša Zrinskega (ford fiesta R5) in še dveh avstrijskih gostov z dirkalniki R5. Toda po vrtenju je Logar izgubil nekaj dragocenih sekund in se moral naposled zadovoljiti s skupnim petim mestom. V slovenskem državnem prvenstvu je bil za Turkom, Novakom in Zrinskim četrti.

Med dvokolesno gnanimi dirkalniki o zmagovalcu odločali dve sekundi

Za njimi se je odvijala prava drama med dvokolesno gnanimi dirkalniki. Na prvem reliju v Velenju je v konkurenci manjkal aktualni prvak Tim Novak, ki pa se je tokrat na relije vrnil s ford fiesto rally4. Novak je bil prava konkurenca za letos odličnega Marka Grossija (peugeot 208 R2), ki je zanesljivo dobil uvodni reli v Velenju.

Oba sta se tokrat večkrat izmenjala v vodstvu in pred zadnjo hitrostno preizkušnjo sta ju ločili le dve desetinki sekunde. Na zadnji preizkušnji je dal Grossi vse od sebe, bil je 1,8 sekunde hitrejši od Novaka (ta je ujel počasnejšega Rončela) in reli dobil s prednostjo dveh sekund.

Rezultati za slovensko DP



1. Turk-Kacin (hyundai i20 R5) 50:11,0

2. Novak-Cevc (škoda fabia R5) + 0:31,0

3. Zrinski-Vidmar (ford fiesta R5) + 2:56,2

4. Logar-Andrejka (mitsubishi lancer EVO9) + 3:14,4

5. Grossi-Kavčič (peugeot 208 R2) + 3:27,2

6. Novak-Ocvirk (ford fiesta rally4) + 3:29,2

7. Valant-Jesenovec (BMW M3) + 4:41,6

8. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 4:53,2

9. Mlinar-Bizjak (peugeot 208 R2) + 5:03,3

10. Rončel-Čibej (peugeot 208 R2) + 5:15,4

Oba najhitrejša dirkalnika divizije II – levo Grossijev peugeot 208 R2, desno Novakova ford fiesta rally4. Foto: Gregor Pavšič

Drugouvrščeni Novak zadovoljen z novo fiesto

Grossi je sicer pred tem priznal, da čisto vsega v boju z Novakom tudi ne bo tvegal. Portorožan je moral misliti tudi na stanje v državnem prvenstvu, kjer je branil vodilno pozicijo. Novak je bil zelo zadovoljen z voznimi lastnostmi fieste, ki jo sicer pripravlja idrijski IK Sport. Dirkalnik ima predvsem velik potencial na hitrejših odsekih, odlikuje ga tudi veliko navora.

V njunem razredu jima je bil najbližje Simon Mlinar (peugeot 208 R2), ki pa je zaostal že več kot minuto in pol.

V diviziji I zmaga za Francija Božiča

V diviziji I je svoje navijače razveselil Franci Božič (škoda fabia). Dobil je štiri od šestih hitrostnih preizkušenj, tako da je lahko v zaključku relija celo nekoliko popustil in ubranil 6,8 sekunde naskoka pred Nejcem Mrakom (suzuki swift). Tretji je bil z zaostankom 35,5 sekunde Jure Jereb (VW polo).

Odstopilo 19 posadk, med njimi tudi povsem ženska posadka

Reli v Železnikih je sicer začelo 69 posadk, v cilj jih je uspešno pripeljalo 50. Že na prvi hitrostni preizkušnji je morala odnehati tudi povsem ženska posadka Špela Brezič – Lara Bratina (škoda fabia).