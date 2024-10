Brez konkurence: Nizozemci imajo najmočnejši žerjav na svetu #foto

Nizozemci so začeli preizkušati najzmogljivejši žerjav na svetu, ki lahko dvigne do 600 tisoč ton težak tovor.

Mammoet po nizozemsko pomeni mamut in tako orjaški, izjemno zmogljiv in dobesedno kolosalen je tudi njihov najnovejši žerjav SK6000. Pred dnevi so ga prvič začeli uporabljati v testne namene, in sicer v nizozemskem mestu Westdorpe, kjer je tudi sedež podjetja. Kmalu ga bodo uporabili tudi za konkretne gradbene projekte.

Žerjav je električni, potrebno energijo pa hrani v baterijah ali pa jo dobi neposredno iz omrežja. Njegova zmogljivost je nekaj posebnega – dvigne lahko do šest tisoč ton tovora. Maso tri tisoč ton lahko dvigne vse do višine 220 metrov.

Nizozemci ga ponujajo predvsem za storitve pri načrtovanju in gradnji vetrnih elektrarn na morju, pa tudi v drugih gradbenih sektorjih.

Zasnova žerjava uporablja tehnike zabojnikov za lažjo namestitev in ga je mogoče prevažati z uporabo ladijskih zabojnikov na katerokoli lokacijo po vsem svetu.

Foto: Mammoet

