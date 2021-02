62 let brez nesreče, za nagrado je dobila zastonj zavarovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

93-letna Silvana iz Italije je postala spletna zvezda. V 62 letih ni imela niti ene nesreče, zato so ji doživljenjsko podarili zavarovanje za njen fiat seicento.

93-letna Silvana iz Italije je postala spletna zvezda. V 62 letih ni imela niti ene nesreče, zato so ji doživljenjsko podarili zavarovanje za njen fiat seicento. Foto: Cattolica Assicurazioni

Gospa Silvana, 93-letnica iz Italije, vse od leta 1959 zavaruje svoj avto pri isti zavarovalnici. V 62 letih ni imela niti enega odškodninskega zahtevka, zato so ji za nagrado podarili doživljenjsko zavarovanje avtomobila.

Italijanska gospa je pri 93 letih postala prava spletna zvezda. Za to so odgovorni predvsem pri zavarovalnici Cattolica Assicurazioni, ker so jih podarili doživljenjsko zavarovanje avtomobila. V 62 letih, odkar je prvič zavarovala svoj avtomobil pri tej zavarovalnici, ni imela nobene prometne nesreče.

Glede na italijanske vozne navade je to pravi čudež

Prevoženih kilometrov v zadnjih letih najverjetneje ni bilo veliko, a gre za pravi mali čudež, da Silvana v 62 letih ni niti enkrat uporabila zavarovalnine za popravilo avtomobila. Ne le, da je bila v 62 letih brez nesreče, zavarovalnica ji v vsem tem času ni izplačala niti za manjša popravila ali nezgode na parkirišču.

Zdajšnji seicento in tudi drugi avtomobili v preteklosti se nikoli niso pokvarili na cesti, zato v šestih desetletjih ni potrebovala niti vlečne službe. Ali je imela srečo z izbiro avtomobilov ali pa je zelo dobro skrbela za svoje avte, ne vemo, a gospa si je prislužila lepo nagrado. Kot so pojasnili na zavarovalnici, ji brezplačnega zavarovanja ne bodo ukinili, tudi če v prihodnjih mesecih ali letih pride do kakršnekoli nesreče ali poškodbe.