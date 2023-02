15 let od Teslinega mejnika: eden takih je vozil tudi po Sloveniji

Za zdaj ni znano, kdaj bo na ceste pripeljala druga generacija roadsterja. Foto: Tesla Tesla je včeraj praznovala 15-letnico svojega pomembnega mejnika. 1. februarja leta 2007 so namreč v Kaliforniji v uporabo predali svoj prvi električni roadster in tako začeli svojo pot rasti, ki je v naslednjem desetletju pospešila spremembe tudi v celotni globalni avtomobilski industriji.

Tesla je prvi roadster izdelala na platformi Lotusa, preden je lahko Elon Musk pred zbrano množico zapeljal prvi roadster, so mu morali vgraditi še baterijo. Skupno so izdelali okrog dva tisoč roadsterjev in ta za Teslo v prodajnem smislu ni bil tako ključen avtomobil kot poznejši model S, je pa dokazal potencial električnega pogona tudi za hitrejše in zabavnejše avtomobile.

Foto: Tesla

15 years ago today, we delivered the first Tesla Roadster → https://t.co/O8FipJIjAc pic.twitter.com/A0EfkufDbS — Tesla (@Tesla) February 1, 2023

Prvi roadster v Slovenijo leta 2012

Roadsterja je v Sloveniji leta 2012 kupil tudi poslovnež Roman Bernard, kar je bila tudi prva tesla na slovenskih cestah. Bernard je takrat, zgolj na podlagi fotografij, vplačal tudi rezervacijo pet tisoč evrov za poznejši model S.

Medtem ko Tesla praznuje 15-letnico roadsterja, o konkretni prihodnosti druge generacije tega avtomobila − predstavili so ga le kot koncept − za zdaj še ni veliko znanega.